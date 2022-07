Fenêtre sur le marché immobilier de la RMR de Québec: Le marché résidentiel de Québec enregistre un gain des ventes en juin et demeure à contre-courant





QUÉBEC, 06 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) dévoile ses données pour le mois de juin. Les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec sont établies d'après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.



«?Le marché de Québec continue sur sa lancée, imperturbable face au contexte haussier des taux d'intérêt. Le dynamisme des ventes est toujours au rendez-vous, tirant avantage de la hausse des nouvelles inscriptions et affichant, après juin 2020, le mois de juin le plus actif enregistré depuis que le système Centris des courtiers immobiliers compile les données. Il s'agit d'un des rares marchés au Québec où les conditions de marché continuent de se resserrer considérablement. On note, parallèlement, une hausse des prix soutenue par rapport à l'année dernière. La Périphérie-Nord connaît les premiers signes de stabilisation, compte tenu du niveau de prix atteint?», constate Charles Brant, directeur du Service de l'analyse de marché de l'APCIQ. «?Globalement, le niveau de surenchères modéré, combiné à des fondamentaux économiques et de marchés solides, limite les risques de surévaluation potentiels, notamment pour les plex, garantissant une traversée des prochains mois plus sereine que d'autres marchés du Québec, qui, eux, sont plus en proie à une correction?».

Faits saillants du mois de juin

Au total, 756 transactions résidentielles ont été conclues en juin dans la RMR de Québec. Ce résultat représente le premier gain de ventes mensuelles en 13 mois et une rupture avec le cycle baissier qui s'est amorcé en juin 2021.

L'activité transactionnelle a varié de manière relativement importante en juin selon les secteurs de la RMR. En effet, la Rive-Sud a connu une augmentation des ventes de 11 % par rapport à juin 2021, atteignant un total de 140 transactions. L'agglomération de Québec a enregistré un gain de 4 %, avec 525 ventes. La Périphérie-Nord a, de son côté, connu un ralentissement plus proche des dynamiques présentes dans la province, avec un recul de 9 %, atteignant 91 transactions.

Comme en mai, la hausse de l'activité transactionnelle dans la RMR a été attribuable à un gain important des ventes de plex, avec 90 transactions, une augmentation de 32 % par rapport à juin 2021. Les unifamiliales et copropriétés ont toutes deux enregistré des niveaux de vente stables par rapport à la même période l'an passé, avec 455 et 210 ventes respectivement.

S'inscrivant dans la tendance provinciale de regain progressif des inscriptions en vigueur, le nombre de propriétés, disponibles dans le marché de la RMR, a atteint 2?379 en juin, une diminution de 22 % comparée à juin 2021.

Le prix médian des unifamiliales s'est établi à 350?000 $ en juin, une hausse de 12 % comparée à juin 2021, mais enregistre un ralentissement depuis mars 2022. Les copropriétés ont, de leur côté, affiché un gain plus important, à 16 %. Le prix médian de ces dernières a grimpé d'un peu plus de 5 000 $ par rapport à mai, atteignant 239?950 $ pour le mois de juin. Malgré une augmentation de la demande pour les plex dans la RMR, leur prix médian s'est maintenu au même niveau que juin 2021, à 387 500 $.



Information complémentaire :

Statistiques mensuelles détaillées et cumulatif pour la province et les régions

Pour plus d'explications par l'économiste du Service de l'analyse de marché, des données spécifiques ou des précisions régionales sur le marché immobilier, écrivez-nous.

À propos de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 14 000 courtiers immobiliers et agences immobilières. Elle est responsable de promouvoir et de défendre leurs intérêts, en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. L'APCIQ est également un acteur important dans plusieurs dossiers immobiliers, incluant la mise en place de mesures favorisant l'accès à la propriété. L'Association diffuse des statistiques sur le marché immobilier résidentiel au Québec, offre de la formation, des outils et des services liés au domaine de l'immobilier et facilite la collecte, la diffusion et l'échange d'information. L'APCIQ a son siège social à Québec, des bureaux administratifs à Montréal et un bureau régional à Saguenay. Elle possède deux filiales, soit la Société Centris inc. et le Collège de l'immobilier du Québec. Suivez ses activités sur apciq.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

À propos de Centris

Centris est une entreprise technologique, dynamique et innovante du secteur immobilier. Elle collecte des données et offre des solutions hautement adaptées aux besoins des professionnels. Parmi ces solutions figure Centris.ca, le site immobilier le plus consulté au Québec.

