Invitations aux médias - Conférence de presse en appui aux lockoutés de la Cimenterie Ash Grove de Joliette





JOLIETTE, QC, le 6 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le syndicat Unifor invite les représentants et représentantes des médias à une conférence de presse concernant les employés de la cimenterie Ash Grove de Joliette, membres de la section locale 177 d'Unifor, en lock-out depuis le 22 mai 2021. Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor sera présent sur le piquet de grève, accompagné du maire de la ville de Joliette, M. Pierre-Luc Bellerose et du maire de la municipalité de St-Thomas, M. André Champagne.

Date : 7 juillet 2022 Heure : 14h30 Lieu : 966, chemin des Prairies, Joliette, J6E 0L4

