Soutien aux salles de spectacles alternatives - La Ville de Montréal lance un nouveau programme de subvention afin de réduire les nuisances sonores





MONTRÉAL, le 6 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer le lancement d'un nouveau programme de subvention afin de réduire les nuisances sonores . La mise sur pied de ce programme, destiné aux exploitants de petites salles de spectacles alternatives, permettra de favoriser une meilleure cohabitation entre le voisinage et ses institutions culturelles, qui façonnent l'identité de la métropole.

« Les salles de spectacles alternatives contribuent à la richesse culturelle de la métropole et de ses quartiers. Elles favorisent la vitalité, la mixité et l'accès à la culture, tout en permettant l'émergence de nouveaux talents artistiques. Nous sommes très sensibles aux enjeux de cohabitation que celles-ci génèrent, et je suis convaincue que cette mesure de soutien permettra de maintenir ces salles bien vivantes, tout en les intégrant encore mieux à nos milieux de vie », a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif, Ericka Alneus.

Le programme en bref

Ce programme de subvention s'adresse aux propriétaires ou aux locataires de salles de spectacles alternatives qui sont en activité depuis au moins 2019. Il comprend deux volets complémentaires :

Volet 1 : Étude préalable à la réalisation des ouvrages, incluant la réalisation d'une étude acoustique et d'études d'optimisation du système de sonorisation.

Volet 2 : Mise en oeuvre des recommandations de l'étude, incluant les services professionnels, les travaux et les équipements. Les requérants qui souhaitent en bénéficier doivent être admissibles au volet 1, avoir réalisé l'étude préalable et fournir un estimé des ouvrages correspondant aux recommandations inscrites dans l'étude préalable.

Le programme permettra de préserver les salles de spectacles alternatives qui sont ancrées dans l'écosystème culturel et artistique montréalais.

Aspects financiers

Le budget global alloué au programme est de 1,4 M$ pour la période allant de 2022 à 2024. Un montant maximal de 100 000 $ est alloué pour les volets 1 et 2 combinés et doit représenter 90 % des dépenses éligibles par unité d'évaluation. Le volet 1 inclut les études préalables pour une subvention maximale de 15 000 $. Le volet 2 inclut les services professionnels, les travaux (incluant les permis) et les équipements, ces derniers étant plafonnés à une subvention de 10 000 $.

