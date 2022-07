Annulation d'une fermeture prévue sur le pont Alexandra





GATINEAU, QC, le 6 juill. 2022 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada souhaite informer les automobilistes qu'en raison d'une grève des travailleurs, la fermeture prévue à la circulation automobile sur le pont Alexandra n'aura pas lieu durant les périodes suivantes, soit du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet, du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet, et du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet, de 9 h à 14 h 55.

Les usagers peuvent s'informer des travaux effectués sur les ponts et des fermetures de voie connexes en consultant nos plateformes de médias sociaux et notre page Web à propos des fermetures et réductions de voies sur les ponts interprovinciaux de la région de la capitale nationale.

