AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT EN COLOMBIE-BRITANNIQUE





SURREY, BC, le 6 juill. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce en matière de logement.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Ken Hardie, député fédéral de Fleetwood - Port Kells, Jagrup Brar, député provincial de Surrey-Fleetwood, Sav Dhaliwal, président du conseil d'administration de Metro Vancouver, et Mike Hurley, président du comité du logement de Metro Vancouver.

Date : Le 7 juillet 2022



Heure : 1 h 15 HNP



Lieu : 15245 99 Ave, Surrey, BC

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 6 juillet 2022 à 14:30 et diffusé par :