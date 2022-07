Le gouvernement du Canada annonce une nouvelle nomination au Conseil d'administration de la SCHL





OTTAWA, ON, le 6 juill. 2022 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, a annoncé aujourd'hui que Chris Sicotte s'est joint au Conseil d'administration de la SCHL pour un mandat de quatre ans.

M. Sicotte est directeur général de la Saskatchewan First Nations Water Association Inc. Il compte plus de 25 années d'expérience en gestion du développement des affaires dans le secteur des services financiers, et plus particulièrement en ce qui concerne les administrations autochtones et leur développement économique. Il est un fier Cri/Métis et un membre de la nation crie Nisichawayasihk.

Biographie de M. Sicotte

Citations :

« Je suis heureux d'accueillir M. Sicotte au Conseil d'administration de la SCHL. Sa vaste expérience dans le secteur des services financiers ainsi que de la gouvernance et du développement économique autochtones aidera notre gouvernement à réaliser ses priorités en matière de logement. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion.

« Je suis ravi que Chris se joigne à notre Conseil d'administration. Son expertise et son parcours offrent des points de vue diversifiés, ce qui est essentiel à la gouvernance globale de la SCHL et à l'orientation que prend la Société pour mieux servir la population canadienne et améliorer l'abordabilité du logement. C'est essentiel aussi pour réaliser notre aspiration : faire que tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. » - Derek Ballantyne, président du Conseil d'administration de la SCHL.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Gouvernement du Canada

Communiqué envoyé le 6 juillet 2022 à 14:00 et diffusé par :