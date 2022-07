LE CANADA ET LA COLOMBIE-BRITANNIQUE FINANCENT LA CONSTRUCTION DE PRÈS DE 140 LOGEMENTS À ESQUIMALT





ESQUIMALT, BC, le 6 juill. 2022 /CNW/ - La construction de près de 140 logements locatifs est en cours à Esquimalt. Ils seront destinés à des personnes à revenu faible ou moyen de la collectivité.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Mitzi Dean, députée provinciale d'Esquimalt-Metchosin, Barb Desjardins, mairesse du canton d'Esquimalt, et Virginia Holden, directrice générale de la Greater Victoria Housing Society, ont annoncé un financement de près de 22 millions de dollars pour cet ensemble résidentiel.

Le gouvernement du Canada investit 6,4 millions de dollars dans l'ensemble de logements dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), alors que la Province, par l'entremise de BC Housing, fournit une subvention d'environ 14,5 millions de dollars dans le cadre du fonds de logement communautaire de l'initiative Building BC, et elle fournira un financement d'exploitation annuel continu. De plus, Lapis Homes a fait un don de 60 000 $ et la Vancity Savings Credit Union a versé un financement initial de 19 500 $ et octroyé un prêt préalable à l'aménagement de 350 000 $.

Situé au 874, Fleming Street, le nouvel immeuble à ossature de bois de six étages comprendra 137 logements de différentes tailles, dont cinq de trois chambres et six de quatre chambres afin de répondre aux besoins des familles. L'ensemble résidentiel comprendra également sept studios entièrement accessibles en fauteuil roulant. Tous les locataires qui occupaient l'immeuble initial ont été relogés dans d'autres logements de la collectivité, ont reçu une aide financière et ont un droit de premier refus pour louer un logement dans le nouvel immeuble.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr. Notre gouvernement est déterminé à apporter de l'aide aux personnes en difficulté. C'est pourquoi nous sommes fiers d'investir dans le réaménagement de ce complexe d'appartements à Esquimalt. Avec près de 140 logements pour soutenir les familles, cet ensemble résidentiel jouera un rôle essentiel en offrant des options de logement aux personnes dans le besoin dans la collectivité. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Les gens de la Colombie-Britannique ont besoin de plus de logements abordables et de qualité, et notre gouvernement travaille avec des partenaires dans l'ensemble de notre province pour rendre le logement accessible à tous. Je suis heureuse de constater que la population d'Esquimalt profitera de cet ensemble résidentiel qui permettra d'offrir 137 logements abordables neufs, allant des studios à des appartements de quatre chambres, qui répondront mieux aux besoins de notre collectivité. » - Mitzi Dean, députée provinciale d'Esquimalt-Metchosin

« Nous sommes impatients d'accueillir dans notre canton divers de nouveaux résidents, qu'il s'agisse de familles, de personnes âgées ou de jeunes, et nous apprécions le soutien des bailleurs de fonds qui croient en ce projet. De nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver des logements de trois et surtout de quatre chambres. Nous sommes ravis de pouvoir offrir des logements à des familles de tailles différentes. Cet ensemble résidentiel est situé à proximité d'écoles, du parc Lions Little League, de notre jardin communautaire, de la voie navigable Gorge et d'entreprises locales. Le nouveau pavillon Lions d'Esquimalt fournira des logements indispensables à notre collectivité en pleine croissance. » - Barb Desjardins, mairesse du canton d'Esquimalt

« La Greater Victoria Housing Society est heureuse de remplacer un immeuble en fin de vie par de nouveaux logements locatifs abordables supplémentaires dans le canton d'Esquimalt. Ces logements sont destinés à des familles, à des personnes âgées et à des personnes ayant des capacités diverses. Depuis 2016, la Greater Victoria Housing Society travaille avec le canton, des partenaires de financement, d'anciens et d'anciennes locataires et le voisinage pour concrétiser le projet de construire ce bel immeuble offrant des logements à des loyers très bas par rapport aux loyers du marché. Ce projet vise à répondre aux besoins de la collectivité en croissance. L'immeuble prévu comprendra également des caractéristiques de durabilité et de résilience qui assureront le confort et la sécurité des locataires pendant de nombreuses décennies. » - Virginia Holden, directrice générale, Greater Victoria Housing Society

Faits en bref :

Le loyer de 68 des logements sera calculé en fonction du revenu, le loyer étant fixé à 30 % du revenu brut du locataire. Il y aura aussi 28 logements à prix très abordable, dont le loyer commencera à 375 $ pour un studio et à 715 $ pour un logement de quatre chambres. Les locataires devraient commencer à emménager dans leur nouveau logement au début de l'été 2024.

Cet ensemble résidentiel fait partie des quelque 34 000 nouveaux logements achevés ou en construction pour les gens de la Colombie-Britannique grâce à des investissements du gouvernement provincial faits depuis 2017.

Le fonds de logement communautaire fait partie du plan de logement de 7 milliards de dollars sur 10 ans de la Colombie-Britannique.

Le fonds est un investissement de 1,9 milliard de dollars pour construire plus de 14 000 logements locatifs abordables sur 10 ans pour les familles et les personnes seules à revenu faible ou modeste.

Plus de 8 800 de ces logements sont déjà prêts à l'occupation, en construction ou en cours d'aménagement dans l'ensemble de la province.

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit de :

créer jusqu'à 60 000 logements;



réparer jusqu'à 240 000 logements;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;



créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements pour les personnes ayant des déficiences développementales.

Le budget de 2022 propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La SNL du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements de la Colombie-Britannique annoncés et financés par la Province est disponible en ligne à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC (en anglais seulement).

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/ (site en anglais seulement).

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 6 juillet 2022 à 13:30 et diffusé par :