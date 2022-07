LE PROGRAMME DE RÉACTIVATION DE L'AFC - NOUS RÉACTIVONS LES CARRIÈRES DANS LE SECTEUR DES ARTS DE LA SCÈNE À TRAVERS LE CANADA





TORONTO, le 6 juill. 2022 /CNW/ - L'AFC est heureuse d'annoncer la création du Programme de réactivation, qui offrira un soutien financier direct aux travailleurs et travailleuses autonomes du secteur des arts de la scène qui éprouvent des difficultés financières liées à la pandémie de la COVID-19. Le Programme de réactivation s'adresse aux artistes du théâtre et du cirque, aux humoristes, ainsi qu'aux techniciens et techniciennes, au personnel de production et à tout autre professionnel ou professionnelle du secteur des arts de la scène qui ont besoin de soutien financier pour maintenir leur travail ou trouver du travail tout en restant actifs dans le secteur. Vous trouverez plus de renseignements ainsi que le portail pour faire une demande sur www.ReactivationDesArts.ca

Du nouveau soutien financier pour les travailleurs des arts du spectacle

Le programme offre une allocation de secours unique pouvant atteindre 2500 $ pour vous aider à couvrir vos frais de subsistance de base (loyer, hypothèque, services publics, nourriture, besoins médicaux, etc.), ainsi que les dépenses engagées en vue de permettre un retour au travail (équipements, déplacements, certifications, etc.) et/ou les frais additionnels engagés durant la pandémie et qui entraînent une instabilité financière (frais de déménagement, remboursement de dettes, cotisations impayées, etc.)

Au moyen du Programme de réactivation, l'AFC versera jusqu'à 17 M$ en soutien financier sur une base continue entre juillet 2022 et mars 2023, à travers le Canada hors-Québec. David Hope, directeur général de l'AFC, a rappelé que « l'AFC offre du soutien financier d'urgence aux travailleurs et travailleuses du secteur des arts de la scène depuis plus de 60 ans. La récente pandémie a durement touché de nombreux professionnels et professionnelles de notre secteur à travers le Canada. Certaines personnes éprouvent de graves difficultés financières et commencent même à quitter le secteur. Nous avons créé le Programme de réactivation afin d'offrir du soutien rapide, accessible et avec compassion à tous les professionnels et professionnelles des arts de la scène qui éprouvent des difficultés financières et qui sont admissible à ce paiement. Nous sommes là pour venir en aide aux travailleurs et travailleuses à la demande et aux travailleurs et travailleuses autonomes, lesquels se trouvent dans la situation la plus précaire au sein de notre secteur, afin de stabiliser et réactiver leur carrière. »

L'AFC tient à remercier le Gouvernement du Canada, qui a financé le Programme de réactivation par le biais du Fonds pour la résilience des travailleurs du secteur des spectacles sur scène du Canada (FRTSSSC) de Patrimoine canadien.

www.ReactivationDesArts.ca

1-888-337-7834

Au sujet de l'AFC : L'AFC apporte une aide charitable aux professionnels et professionnelles canadiens de l'industrie du spectacle, pour qu'ils puissent maintenir une bonne santé, garder leur dignité et continuer de travailler. Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, des milliers de membres de notre industrie se tournent vers l'AFC pour s'assurer d'avoir un toit au-dessus de leur tête et de la nourriture sur la table. Nous avons répondu à ce besoin en versant 2,4 M$ en fonds d'urgence, entre autres programmes et services vitaux, afin de soutenir la santé et le bien-être des professionnels et professionnelles du secteur du spectacle.

Cliquez ici pour télécharger la trousse de communications du Programme de réactivation, où vous trouverez des ressources qui vous permettront d'informer les travailleurs et travailleuses du secteur des arts de la scène de cette possibilité de financement.

