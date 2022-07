Les priorités communes au centre de la réunion annuelle des ministres responsables de l'éducation





REGINA, SK, le 6 juill. 2022 /CNW/ - Les ministres provinciaux et territoriaux responsables de l'éducation se sont réunis le 5 juillet à l'occasion de la 110e réunion du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) [CMEC].

M. Gordon Wyant, c.r., président du CMEC et ministre de l'Enseignement supérieur de la Saskatchewan, était heureux d'accueillir ses collègues provinciaux et territoriaux à Regina, Saskatchewan, et a reconnu que la ville était située sur le territoire du Traité 4 et la terre ancestrale des Métisses et Métis.

En se concentrant sur les priorités stratégiques du CMEC pour les quatre prochaines années, les ministres ont adopté le cadre du Plan du CMEC pour l'éducation autochtone, 2023-2027, ainsi que la Stratégie du CMEC en matière d'éducation postsecondaire, 2023-2027. La réunion fut également l'occasion de discuter de la présence du CMEC sur la scène internationale et des moyens de faire progresser les échanges internationaux liés à l'éducation pour appuyer les priorités stratégiques du CMEC.

En présentant à ses collègues le cadre du Plan du CMEC pour l'éducation autochtone, 2023-2027, M. Wayne Ewasko, ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance du Manitoba et coresponsable du travail du CMEC lié à l'éducation autochtone, a fait la déclaration suivante : « Ce cadre vise à veiller à ce que le Plan du CMEC pour l'éducation autochtone continue de refléter les engagements respectifs des membres du CMEC en vue de faire progresser les travaux liés aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Le cadre a pour objectif de permettre aux systèmes d'éducation provinciaux et territoriaux de reconnaître les répercussions historiques sur les peuples autochtones, leurs cultures uniques et de faire avancer la vérité, la réconciliation et la réussite des élèves autochtones. »

M. Wyant a également eu le plaisir d'accueillir ses collègues provinciaux et territoriaux et les membres de leur délégation au Colloque du CMEC sur l'autochtonisation de l'éducation, qui s'est tenu en marge de la réunion annuelle des ministres. Le colloque, auquel ont participé plus de 300 personnes en mode présentiel et virtuel, s'est articulé autour des thèmes suivants : les partenariats, la sensibilisation, le bien-être et le changement.

Lors du colloque, les ministres ont entendu directement les spécialistes, les leaders d'établissements postsecondaires autochtones, les Aînées et Aînés ainsi que les élèves et étudiantes et étudiants autochtones. Ils ont également entendu Mme Jacqueline Ottman, présidente de l'Université des Premières Nations du Canada, qui a prononcé un discours liminaire sur l'autochtonisation de l'éducation.

« Les expériences et les réflexions de toutes les personnes participantes sont essentielles à la réussite à long terme de nos systèmes d'éducation », a affirmé M. Wyant. « Il est inspirant de reconnaître à la fois nos défis uniques et communs. »

