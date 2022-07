Entrave au travail d'enquête de l'OPC - Crédit 2 GO inc. déclarée coupable

L'Office de la protection du consommateur annonce que l'entreprise Crédit 2 GO inc. a été déclarée coupable, le 7 avril 2022 à Longueuil, d'une infraction à la Loi sur la protection du consommateur. L'entreprise devra payer une amende de 3 000 $....

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé l'octroi d'un financement de plus d'un million de dollars à SomaDetect Inc. et à Vivid Machines Inc. dans le cadre du programme...