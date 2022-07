Le gouvernement du Canada commémore la tragédie irlandaise de 1847 au lieu historique national de la Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais





SAINT-ANTOINE-DE-L'ISLE-AUX-GRUES, QC, le 6 juill. 2022 /CNW/ - Notre gouvernement veille à ce que tous aient l'occasion d'en apprendre davantage sur notre histoire nationale, car il est important que les Canadiens connaissent les personnes, les lieux et les événements historiques nationaux qui ont contribué au patrimoine riche et varié de notre pays.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé et député de Québec, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a participé à une cérémonie pour marquer le 175e anniversaire de la tragédie irlandaise de 1847 au lieu historique national de la Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais.

Les événements tragiques de 1847 à la Grosse-Île sont associés à la Grande Famine irlandaise, qui constitue l'un des moments les plus importants de l'histoire de l'Irlande, une période charnière et traumatisante. Fuyant la famine, plus de 100 000 quittent l'Irlande dans des bateaux peu adaptés au transport de passagers, et arrivent affaiblis par la malnutrition et la famine à la station de quarantaines de la Grosse-Île. Plusieurs sont malades, victimes du typhus. Les installations peinent à répondre à la demande. Le bilan est sombre : plus de 5 000 décès en mer, 5 424 sépultures à la Grosse-Île, des milliers de morts dans diverses villes canadiennes.

La cérémonie visait à honorer la mémoire des victimes, mais aussi à saluer le courage et la persévérance du personnel de l'île qui sont venus en aide aux malades. Il s'agit également d'une occasion de souligner l'héritage social et culturel des Irlandais dans la société canadienne d'aujourd'hui.

Monsieur Eamonn McKee, ambassadeur de l'Irlande, et madame Christine Loth-Bown, vice-présidente des affaires autochtones et du patrimoine culturel à Parcs Canada, ont aussi participé à la cérémonie. De plus, plusieurs représentants de l'organisme Irish Heritage Quebec ont fait le voyage afin de prendre part à cette journée de commémoration et de recueillement.

La cérémonie s'est déroulée près du cimetière des Irlandais, où ont été dressées 47 nouvelles croix celtiques, remplaçant celles installées dans les années 60. Les dignitaires ont pu déposer une gerbe de fleurs aux pieds des croix afin de rendre hommage aux personnes décédées lors de la tragédie. Des fleurs ont également été déposées au pied du monument des médecins dans le but de souligner l'apport et le sacrifice des employés de la station de quarantaine.

« L'histoire et le patrimoine canadiens comprennent des épisodes marquants tels que la tragédie irlandaise de 1847. Il est important de commémorer ces événements, comme nous le faisons aujourd'hui, afin que les générations présentes et futures puissent en apprendre davantage à leur sujet et comprendre comment elles ont contribué au développement du Canada que l'on connaît aujourd'hui. »

L'honorable Jean-Yves Duclos,

Ministre de la Santé et député de Québec

« Les lieux historiques nationaux gérés par Parcs Canada, comme le lieu historique national de la Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais, permettent de raconter des histoires importantes qui reflètent le patrimoine riche et varié du Canada. Marquer le 175e anniversaire de la tragédie irlandaise de 1847, c'est offrir à la population canadienne une occasion d'en apprendre davantage au sujet de notre histoire, de mieux comprendre les événements de notre passé et ce qui a forgé la communauté canadienne d'aujourd'hui. »

Christine Loth-Bown,

Vice-présidente, Affaires autochtones et patrimoine culturel, Agence Parcs Canada

« La Grosse-Île représente le triomphe de la compassion canadienne sur l'indifférence impitoyable du régime colonial en Irlande. Le nombre de réfugiés irlandais désespérés fuyant la famine chez eux dépassait souvent les populations résidant le long du fleuve Saint-Laurent. Pourtant, condamnés à mourir ou rétablis, les réfugiés irlandais désespérés victimes de la Grande Famine chez eux ont trouvé ici soins et respect. Ils ont appris qu'ils avaient un foyer ici au Canada. Les Canadiens et les Canadiennes ont appris la valeur de l'autonomie gouvernementale face aux périls d'un régime colonial. Sur cette terre sacrée, nous nous souvenons de ces vérités. »

Monsieur Eamonn McKee,

Ambassadeur de l'Irlande

Les faits en bref

Les événements tragiques de 1847 à la Grosse-Île sont associés à la Grande Famine irlandaise qui constitue l'un des moments les plus importants de l'histoire de l' Irlande , une période charnière et traumatisante.

, une période charnière et traumatisante. En 1847, la station de la Grosse-Île a accueilli près de 100 000 immigrants alors que les arrivages des années précédentes se situaient en moyenne autour de 25 000 à 30 000 personnes. Ces immigrants sont en très grande majorité d'origine irlandaise.

Du fait des conditions de traversée en bateau et d'une épidémie de typhus, le bilan est sombre : plus de 5 000 décès en mer, 5 424 sépultures à la Grosse-Île, des milliers de morts dans les diverses villes canadiennes.

Aujourd'hui, la Grosse Île est considérée, tant en Irlande qu'au sein de la diaspora irlandaise, comme une terre sacrée sur laquelle se dresse la Croix celtique, un monument érigé en 1909 pour commémorer ce triste événement.

