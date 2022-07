Le Groupe FlightHub innove avec l'introduction d'un programme d'avantage sociaux pour employés d'entreprise





MONTRÉAL, 06 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe FlightHub , exploitant des agences de voyage en ligne FlightHub.com et Justfly.com , lance un programme innovant permettant aux entreprises de bonifier les avantages sociaux offerts à leurs employés en ajoutant un accès à des tarifs exclusifs pour des réservations de vols, de locations de véhicule et d'hôtel. Le Groupe FlightHub a déjà signé plusieurs ententes avec des entreprises canadiennes, incluant des partenaires de premier plan tels que Bell Canada, qui s'est engagé à offrir cet avantage à ses 50,000 employés.



"Les bienfaits de voyager se font ressentir tant au niveau de la santé physique que mentale, les voyages ne sont toutefois pas accessibles à tous", a déclaré Christopher Cave, PDG du Groupe FlightHub. "Fidèles à notre mission, nous sommes fiers d'innover avec l'introduction d'un programme d'avantages sociaux destinés aux employés des entreprises avec qui nous établissons des partenariats, l'objectif ultime demeurant de maintenir les voyages accessibles à tous."

Le lancement par le Groupe FlightHub du programme d'avantages pour les employés ne pourrait être plus opportun; soixante-quatre pour cent des employés qui ont démissionné en 2021 citaient des avantages sociaux déficients comme l'une des cinq raisons principales de leur départ.

Le programme du Groupe FlightHub permet aux membres de réserver des voyages pour des amis et des membres de leurs familles sous un même itinéraire, tout en offrant une remise en argent tant contre le prix de l'itinéraire que contre les produits complémentaires tels que la protection contre l'annulation, permettant aux membres d'engranger plusieurs avantages avec chaque réservation.

"Avec la Grande Démission qui s'est mise en branle en 2021, les employeurs comprennent maintenant l'importance des avantage sociaux offerts à leurs employés en ce qui concerne l'attrait et la rétention de talent", a déclaré Roula Khoury, Directrice du développement commercial et des partenariats stratégiques avec le Groupe FlightHub. "Ce fut un plaisir de collaborer avec tous nos nouveaux partenaires pour déployer ce programme unique en son genre au Canada et nous sommes enthousiasmés par la possibilité d'offrir cette même opportunité à toute entreprise opérant en Amérique du Nord."

Les entreprises souhaitant profiter de cet avantage pour leurs employés peuvent s'inscrire sur https://flighthubgroup.com/fr/partenaires .

À propos du Groupe FlightHub Inc.

Établi à Montréal, au Québec, le Groupe FlightHub exploite FlightHub.com et Justfly.com , deux des principales agences de voyages en ligne en Amérique du Nord axées principalement sur les vols. Depuis sa création en 2012, le Groupe FlightHub a offert plus de choix à ses clients, tout en mettant le contrôle de l'expérience de réservation entre leurs mains. Tirant profit de ses plateformes de réservation en ligne à la pointe de la technologie, le Groupe FlightHub a révolutionné l'expérience d'achat, permettant aux clients d'explorer et d'optimiser les itinéraires, les offrant à des prix adaptés à leurs besoins. Pour plus d'informations, visitez flighthubgroup.com/fr .

