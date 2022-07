La Fonderie Horne engagée à réduire ses émissions atmosphériques





ROUYN-NORANDA, QC, le 6 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La Fonderie Horne, une compagnie Glencore, réaffirme son engagement profond envers la communauté de Rouyn-Noranda et s'engage à réduire davantage ses émissions atmosphériques.

L'entreprise a déjà réduit d'en moyenne 30 % les concentrations d'arsenic mesurées à la station d'échantillonnage légale (ALTSP1) depuis 2017 et est engagée dans un processus de transformation majeure de ses installations, qui fera de cette fonderie de 95 ans l'une des plus modernes de l'industrie.

« Nous sommes très sensibles aux préoccupations des résidents de Rouyn-Noranda et croyons, comme eux, que la Fonderie Horne a la responsabilité et la capacité de poursuivre son amélioration, déclare Claude Bélanger, chef des opérations de cuivre en Amérique du Nord de Glencore. Nous ne l'avons pas suffisamment communiqué jusqu'ici, mais sachez-le : nous avons un plan concret pour réduire davantage nos émissions et sommes déterminés à améliorer la situation », ajoute-t-il.

Des actions concrètes pour réduire les émissions

Toutes les équipes de la Fonderie Horne travaillent activement à la mise en oeuvre d'un plan d'action à la fois réaliste et ambitieux, qui vise à réduire au minimum ses émissions atmosphériques. Parmi les initiatives en cours, notons :

La finalisation de l'aménagement d'une zone de transition entre la Fonderie et le quartier Notre-Dame pour réduire l'exposition des citoyens;

pour réduire l'exposition des citoyens; Le déploiement des projets VELOX et PHENIX, qui depuis près d'un an, visent la mise au point de procédés de traitement du cuivre uniques au monde, qui permettront la capture optimale des gaz et poussières;

L'amélioration des dépoussiéreurs existants et l'ajout de nouveaux dépoussiéreurs pour améliorer la capture des poussières et métaux;

La captation et le traitement des émissions provenant de certains évents de toit du réacteur et du secteur de l'allée des convertisseurs et anodes.

D'autres initiatives d'amélioration sont actuellement à l'étude par les équipes de la Fonderie Horne et seront communiquées dès que possible.

« La fonderie s'engage à agir en toute collaboration avec les autorités gouvernementales et de santé publique, les élus locaux et l'ensemble des groupes impliqués dans le dossier de la qualité de l'air à Rouyn-Noranda, affirme M. Bélanger. Nous sommes néanmoins conscients qu'il reste du travail à faire pour regagner la confiance de la communauté ».

Les activités de la Fonderie Horne sont au coeur de la vie socioéconomique de Rouyn-Noranda et de l'Abitibi-Témiscamingue depuis 95 ans. La Fonderie Horne contribue à hauteur de 500 millions $ au PIB du Québec chaque année. En tant qu'unique fonderie de cuivre au Canada, elle constitue par ailleurs un maillon essentiel dans la chaîne de valeur canadienne des métaux critiques.

À propos de Glencore Fonderie Horne

La Fonderie Horne, partie intégrante de Glencore Canada, est une usine métallurgique dont les activités de traitement du cuivre sont reconnues à travers le monde. Elle produit annuellement 210 000 tonnes de cuivre et de métaux précieux. En plus de détenir une expertise réputée dans le traitement de matériaux complexes, la Fonderie Horne occupe une place importante en Amérique du Nord dans le traitement de produits recyclés à valeur métallique. Elle emploie plus de 650 personnes à son usine de Rouyn-Noranda, au Québec, en plus de faire affaire avec plusieurs entrepreneurs. La totalité de sa production d'anodes de cuivre est acheminée à l'Affinerie CCR, une compagnie Glencore, située à Montréal, où 500 autres travailleurs contribuent à la chaîne de valeur du cuivre et des minéraux critiques en Amérique du Nord.

À propos de Glencore

Glencore est l'une des plus grandes entreprises mondiales diversifiées dans les ressources naturelles, qui produit et commercialise plus de 60 produits de base d'origine responsable, qui font progresser la vie quotidienne. Les activités de Glencore regroupent environ 150 installations dans les secteurs miniers, métallurgiques, pétroliers et agricoles.

Avec une forte présence dans plus de 35 pays dans les régions établies et émergentes pour les ressources naturelles, les activités industrielles de Glencore sont soutenues par son réseau global de plus de 30 bureaux de commercialisation.

Les clients de Glencore sont des consommateurs industriels, tels que ceux des secteurs de l'automobile, de l'acier, de la production d'électricité, du pétrole et de la transformation alimentaire. Nous fournissons également des services diversifiés comme ceux de financement et de logistique aux producteurs et aux consommateurs. Glencore emploie environ 145 000 personnes, incluant les entrepreneurs.

Glencore est fier d'être membre de Voluntary Principles on Security and Human Rights et International Council on Mining and Metals, en plus de participer activement à Extractive Industries Transparency Initiative. Notre ambition est d'être une entreprise à zéro émission totale nette d'ici 2050.

