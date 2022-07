UN PARTENARIAT PROMETTEUR : SVÊT ROVNÁTEK - LA PLUS GRANDE CLINIQUE D'ORTHODONTIE AU MONDE - ADOPTE LES ALIGNEURS TRANSPARENTS SPARKtm





BREA, Calif., 6 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Ormco Corporation, société d'experts en traitements orthodontiques innovants et de haute qualité, vient d'annoncer un nouveau partenariat dans le domaine des aligneurs : Svêt Rovnátek, la plus grande clinique d'orthodontie au monde qui ne traite les dents mal alignées qu'avec des aligneurs, a décidé de travailler exclusivement avec les aligneurs transparents Sparktm. Les contrats ont été signés en mai dernier.

Svêt Rovnátek a été fondée en 2015 à Prague, en République tchèque, par Daniele Mastracci et Matú? Valach, deux professionnels aguerris du secteur dentaire. Avec 8 fauteuils et 3 orthodontistes, la clinique traite aujourd'hui plus de 4 200 cas d'alignement par an. Les bagues orthodontiques ont été complètement délaissées par les professionnels depuis 2018 au profit des aligneurs, plus efficaces et avantageux pour les patients.

Parmi les principales raisons de ce passage à la marque Sparktm, l'on peut citer la confiance des propriétaires envers Ormco, ainsi que la haute qualité du service et des produits de Spark.

« Lorsque nous avons appris qu'Ormco allait lancer ses aligneurs SparkTM, nous savions que nous allions les examiner de plus près, car nous savons qu'Ormco est synonyme de qualité et de service exceptionnels », ont expliqué Daniele Mastracci et Matú? Valach.

Torben Nielsen, vice-président d'Ormco Europe, a souligné : « Nous sommes très heureux que, grâce à Svêt Rovnátek, les cliniques les plus importantes au monde soient de plus en plus convaincues par le système d'aligneurs transparents de Sparktm. Cela confirme que nous offrons à nos clients la meilleure qualité possible et un niveau d'innovation et de service particulièrement élevé. »

À propos du système d'aligneurs transparents Sparktm

Les aligneurs Sparktm sont fabriqués par Ormcotm, leader mondial des produits orthodontiques innovants, fort de 60 ans d'expertise en orthodontie, en R&D et en matière de normes de fabrication élevées. Ormco a permis aux médecins de traiter plus de 20 millions patients dans plus de 130 pays.

Le logiciel Spark Approver est conçu pour donner aux médecins plus de maîtrise et de flexibilité, tandis que la technologie de pointe des aligneurs Spark et le matériau TruGENtm assurent une rétention de force plus soutenue et un meilleur contact de surface avec la dent.* Les aligneurs Spark sont également plus transparents, plus confortables* et se tachent moins que ceux de la marque leader d'aligneurs ? ce qui explique peut-être pourquoi 100% des patients récemment interrogés ont déclaré qu'ils recommanderaient les aligneurs Spark à un ami.*

Pour plus d'informations sur les aligneurs Spark, consultez le site www.sparkaligners.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1854036/image009.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1749427/Spark_Clear_Aligners_Logo.jpg

