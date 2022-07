Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival d'été de Québec





QUÉBEC, le 6 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 1?950?000 $ au Festival d'été de Québec, qui se déroule jusqu'au 17 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 1 M$ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. De son côté, le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde la somme de 650?000 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales. Finalement, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministère de la Culture et des Communications, est aussi un partenaire important du festival grâce à une aide de 300?000 $ provenant du programme d'aide à la diffusion en variétés, volet 1 - aide aux événements nationaux et internationaux.

Citations :

«?Comme chaque année, c'est une grande joie pour notre gouvernement d'apporter son soutien à un événement d'envergure internationale comme le Festival d'été de Québec. Ce rassemblement musical emblématique de la Capitale-Nationale attire annuellement des milliers de festivaliers qui se rassemblent afin de célébrer ensemble leur passion pour la musique. Cet achalandage génère évidemment des retombées économiques très importantes pour l'ensemble de la région et contribue à la richesse de son offre touristique. J'invite les festivaliers à poursuivre leur découverte des nombreuses activités qui animent Québec pendant la période estivale.?»

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

«?Le Festival d'été de Québec est un rendez-vous incontournable dans le calendrier estival de notre Capitale-Nationale. Son retour en force après deux années marquées par la pandémie confirme le dynamisme de l'équipe qui organise cet événement rassembleur et festif, un atout culturel, touristique et économique majeur pour notre région. Je tiens à souhaiter la bienvenue à Québec à tous les artistes et festivaliers d'ici et d'ailleurs.?»

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le Festival permet aux Québécoises et aux Québécois de voir sur scène des artistes d'ici et d'ailleurs, de renom et de la relève, dans le magnifique décor de notre Capitale-Nationale. Il contribue à l'effervescence des milieux de la chanson et de la musique ainsi qu'au rayonnement de nos artistes et de notre savoir-faire. Pour tout le bonheur et la fraîcheur qu'il apporte dans le paysage musical et artistique de notre été, notre gouvernement investit dans le succès de cet événement. J'invite tout le Québec à participer à cette grande célébration de la musique. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 6 juillet 2022 à 11:26 et diffusé par :