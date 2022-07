Vente de l'ancienne école Saint-Joseph à Espanola par le Conseil scolaire catholique Nouvelon sur GovDeals Marketplace





ESPANOLA , Ontario, 06 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil scolaire Nouvelon a retenu les services de GovDeals pour assurer la mise en vente d'une ancienne installation scolaire au public. La propriété sera mis aux enchères jusqu'au vendredi 29 juillet 2022. La vente comprend une structure d'un étage de 2 260 mètres carrés construite en 1958, avec trois ajouts complétéés en 1964, 1967 et 1993, respectivement. Répartie sur un terrain mesurant 1,09 hectare, la propriété est actuellement zonée comme I (institutionnel).



Cette propriété est la première du Conseil scolaire catholique Nouvelon à se joindre à de nombreux autres vendeurs immobiliers utilisant le marché GovDeals. GovDeals est la principale plate-forme d'enchères en ligne permettant aux agences gouvernementales et aux établissements d'enseignement de vendre leurs actifs excédentaires, y compris des biens immobiliers et des équipements, à plus de 4,7 millions d'acheteurs qualifiés dans le monde.

Le Conseil scolaire catholique Nouvelon demande à tous les acheteurs potentiels de payer un dépôt de soumission remboursable de 5 000 $ avant de placer une offre sur la propriété. L'acompte ira vers le prix final de l'enchère pour l'acheteur gagnant et sera remboursé pour tous les autres.

« Des propriétés uniques comme celle-ci peuvent donner naissance à des opportunités fantastiques qui pourront éventuellement permettre à de nouveaux propriétaires d'entrer et de restaurer cette ancienne école à son plein potentiel », explique Anthony Murueta, directeur de compte chez GovDeals.

Pour plus d'informations ou pour planifier une inspection de l'ancienne école Saint-Joseph à Espanola, veuillez visiter la page de vente aux enchères. Pour enchérir sur cette propriété ou toute vente aux enchères sur GovDeals, les acheteurs potentiels doivent d'abord créer un compte et compléter le formulaire d'inscription gratuit. L'inscription des nouveaux soumissionnaires peut être effectuée à GovDeals.com/Register.

À propos de GovDeals

GovDeals est le premier marché mondial pour les actifs gouvernementaux et éducatifs excédentaires, allant de l'équipement lourd et des actifs de transport aux machines industrielles et à l'immobilier. GovDeals se spécialise dans la technologie d'élimination des surplus, en s'associant avec des agences gouvernementales et des entités connexes pour vendre« tel quel, sur place »" l'équipement et les matériaux excédentaires de manière transparente. Les vendeurs peuvent directement lancer et gérer leurs annonces en quelques jours seulement avec plus de contrôle et des frais moins élevés que les solutions d'enchères traditionnelles. GovDeals est propulsé par l'une des sociétés les plus expérimentées et les plus fiables du secteur des excédents : Liquidity Services (NASDAQ: LQDT), qui a soutenu des millions de clients à travers le monde. Les acheteurs de GovDeals ont un accès direct à tous les actifs excédentaires sur le réseau de marchés de Liquidity Services dans un emplacement centralisé.

