Le programme de solution de santé de Medline Canada relatif aux accès vasculaires contribuent à prévenir les infections du sang associées aux cathéters centraux (ISACC)





MISSISSAUGA, ON, le 6 juill. 2022 /CNW/ - Afin d'aider les travailleurs canadiens de la santé à prévenir les infections du sang associées aux cathéters centraux (ISACC), Medline Canada, Corporation, offre un programme complet de solution de santé relatif aux accès vasculaires. Celui-ci met l'accent sur les personnes, les processus et les produits en vue de promouvoir des pratiques de soins normalisées et de créer une culture de sécurité, réduisant ainsi les infections au sein du système de soins de santé canadien.

La hausse des taux d'hospitalisation occasionnée par la COVID-19 au cours des deux dernières années a augmenté l'utilisation de respirateurs et de cathéters à demeure. Ces derniers augmentent le risque et le développement d'infections sanguines évitables.

Le programme de solution de santé de Medline Canada relatif aux accès vasculaires offre une approche unique (vidéo en anglais seulement) par l'entremise d'un ensemble intuitif aux instructions claires assurant une facilité d'utilisation au personnel clinique -- depuis l'insertion du cathéter veineux central jusqu'à son retrait.

« Nos ensembles d'accès vasculaire accroissent l'efficacité et offrent la possibilité de réduire le nombre d'infections, a déclaré Roger Bourbonnais, vice-président des marchés hospitalier et des soins de la peau chez Medline Canada, Corporation. Les problèmes de contamination qui provoquent une infection peuvent découler de l'insertion du cathéter ou de ses soins d'entretien généraux. Puisque l'entretien est souvent la source du problème, le regroupement de fournitures est essentiel pour minimiser les infections. »

Les ensembles d'accès vasculaire peuvent contribuer à rationaliser les processus, à faire gagner du temps aux cliniciens, à alléger la charge de travail et à minimiser les erreurs qui peuvent se produire lors du rassemblement et du déballage des fournitures. Cette solution peut également contribuer à réduire la durée d'hospitalisation du patient en cas d'infection. Finalement, elle optimise la sécurité des procédures et élimine les risques de contamination chez le patient.

Medline Canada offre des évaluations de découverte sans frais à des fins d'analyse dans le cadre desquelles des solutions personnalisées sont présentées en vue d'appuyer la réduction des ISACC. Apprenez-en davantage sur le programme de solution de santé de Medline Canada relatif aux accès vasculaires.

Medline est l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de produits et services médicaux de haute qualité destinés au secteur des soins de santé. Notre expertise en matière de solutions pour l'ensemble du secteur des soins de santé, combinée à une chaîne d'approvisionnement agile et de grande envergure, nous permet de travailler en partenariat avec nos clients pour améliorer les soins aux patients, les résultats cliniques et la gestion efficace des coûts, ainsi qu'offrir un accès rapide à des produits de qualité.

En appliquant nos valeurs CARES tous les jours, dans tout ce que nous entreprenons, chez Medline Canada, nous sommes profondément engagés envers la santé et le bien-être de nos clients, employés, partenaires et communautés. Avec plus de 550 employés, dont 125 professionnels cliniques et de la vente, et huit centres de distribution répartis dans tout le Canada, nous sommes un partenaire de confiance qui répond aux besoins de santé des Canadiens d'un océan à l'autre. Ensemble au coeur des soinsMC. Pour obtenir d'autres informations, visitez le site Web www.medline.ca.

