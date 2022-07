Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Mount Pearl





MOUNT PEARL, NL, le 6 juill. 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre du Travail et député de St. John's-Sud--Mount Pearl, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure, de Dave Aker, maire de la Ville de Mount Pearl, et de Danny Breen, maire de la Ville de St. John's.

Date : Jeudi 7 juillet 2022







Heure : 11 h 30 HAT







Lieu : Hôtel de ville de Mount Pearl (activité à l'extérieur)



3, rue Centennial



Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador)



En cas de mauvais temps, l'événement aura lieu à l'intérieur de l'hôtel de ville.

