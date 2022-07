Globality nommé fournisseur le plus innovant aux Trophées des Achats





Globality, l'entreprise leader du marché qui permet de transformer la façon dont les entreprises internationales achètent des services grâce à sa solution numérique optimisée par l'IA, a récemment été nommée « Lauréat d'Or » ou « Fournisseur le plus innovant » à la prestigieuse cérémonie de remise des prix des Trophées des Achats à Paris.

Organisés chaque année depuis 2007 par Republik, les Trophée des Achats sont considérés comme un événement incontournable du secteur des achats en France, avec plus de 900 professionnels des achats qui se rassemblent chaque année pour célébrer les solutions et les technologies les plus innovantes, moteurs de la transformation du secteur. Plus de 60 entreprises étaient en compétition dans trois catégories. Celle du Fournisseur innovant récompense les solutions numériques qui améliorent la performance des équipes achats dans les entreprises.

Globality s'est vu remettre son prix par Ahlem Hamdi, directrice des achats de France Télévision et Bertrand Pouilloux, directeur des achats d'Enedis. Le jury était également composé de Sophie Gour, directrice des achats de Veolia, Yasser Balawi, directeur des achats de Sodiaal, Olivier Goulmot, directeur des achats de Siemens, Philipe Chen, directeur développement fournisseur de Thales et Pierre-Alexandre Goulmot, directeur des achats de NRJ Group.

« Nous sommes très heureux de recevoir ce prix des Trophées des Achats qui témoigne de la façon dont Globality révolutionne le sourcing de services », a déclaré Gonzague de Thieulloy, vice-président du développement commercial de Globality. « Tout au long de cette cérémonie, de nombreux candidats et intervenants ont mentionné l'importance de la collaboration et de l'intelligence collective qui en découle. Globality place ces valeurs au coeur de ses solutions, pour permettre une expérience utilisateur intuitive et fluide, de la création du cahier des charges à la sélection des fournisseurs».

« Du pep's, de l'émotion, de l'innovation et des achats. C'est ce que nous retiendrons de cette 15e édition des Trophées Achats, qui étaient de retour devant un parterre de 900 professionnels. Félicitations aux entreprises lauréates qui ont eu l'opportunité d'exprimer leur ingéniosité sur la scène du théâtre Mogador», a déclaré Guillaume Trécan, Directeur de Rédaction, Republik.

La plateforme et place de marché de Globality transforme le sourcing de services grâce à l'automatisation de la création de demande, l'identification des fournisseurs, l'évaluation des propositions et la création d'un cahier des charges, à travers une interface en libre-service axée sur l'utilisateur et optimisée par une technologie d'IA de pointe. Le sourcing stratégique étant de plus en plus considéré comme un moteur essentiel de l'innovation de transformation pour les entreprises internationales, les entreprises cherchent activement des moyens d'améliorer leurs résultats et d'augmenter leurs gains d'efficacité tout en se procurant le meilleur prestataire pour chaque besoin.

« Ce prix est une nouvelle réussite majeure qui marque notre engagement indéfectible en faveur de l'utilisation de technologies innovantes dont l'objectif est d'aider nos clients tels que BT et Santander à transformer leurs modèles d'achat et développer un avantage concurrentiel », a déclaré Joel Hyatt, PDG et co-fondateur de Globality. « Notre plateforme et place de marché optimisée par l'IA apporte des économies de coûts immédiates de 10 à 20 % pour l'ensemble des services, tout en permettant aux responsables des achats de mieux soutenir leurs équipes et renforcer la résilience et agilité dans leurs activités ».

À propos de Globality

Fondée par Joel Hyatt et Lior Delgo, Globality est une entreprise technologique de la Silicon Valley qui aide les entreprises du monde entier à trouver les meilleurs prestataires au meilleur prix, pour tous leurs besoins de sourcing. Avec sa plateforme basée sur l'IA et ses technologies de sourcing intelligent, Globality met la transformation numérique au service des achats. La solution numérique intelligente de Globality remplace l'approche archaïque de gestion des appels d'offres et propose une définition efficace des besoins, une gestion de la demande et la recherche de prestataires de qualité pour y répondre au mieux, avec à la clé au moins 20 % d'économies et un processus de sourcing réduit de plusieurs mois à quelques heures. En janvier 2021, Globality a levé 138 millions de dollars auprès de Sienna Capital et du fonds SoftBank Vision, portant ainsi le total des capitaux levés depuis sa fondation il y a six ans à 310 millions de dollars. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.globality.com

