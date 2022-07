Les Métallos chez Timberland Equipment sont en grève alors que la société s'en prend à la sécurité des retraites





Les employés de l'usine de fabrication de Timberland Equipment à Woodstock, qui sont membres du Syndicat des Métallos, sont en grève pour s'opposer aux attaques de la société contre la sécurité de leurs retraites.

«Rien ne justifie que cette entreprise exige unilatéralement d'affaiblir la sécurité des retraites de ses employés», a déclaré Myles Sullivan, directeur des Métallos pour l'Ontario.

«La paix sociale a régné durant plus de trois décennies chez Timberland Equipment. Au fil des ans, les travailleurs ont fait des compromis et des sacrifices pour soutenir l'entreprise lorsque les temps étaient difficiles», a souligné Myles Sullivan.

«Mais maintenant que le contexte est favorable, les actuels propriétaires du groupe adoptent une approche très différente. Ils veulent unilatéralement affaiblir les pensions de leurs employés. Ils ne veulent pas entendre parler de compromis ni de négociation avec les travailleurs, qui sont les premiers responsables de la rentabilité et de la solide situation financière de la société», a-t-il ajouté.

La grève des 53 travailleurs de Timberland Equipment a débuté le 26 juin. La majorité des travailleurs sont des employés de longue date qui disposent d'un plan de retraite sûr et à prestations déterminées. Un plus petit groupe de travailleurs, embauchés ces dernières années, ont un plan de retraite à cotisations déterminées qui a été adopté il y a plusieurs années lorsque le syndicat cherchait à coopérer avec l'entreprise pour faire face à des contextes économiques difficiles.

Aujourd'hui, malgré les sacrifices des travailleurs et le fait qu'ils ont généré d'importants profits pour l'entreprise, les propriétaires de Timberland veulent éliminer le plan de retraite à prestations déterminées et refusent d'améliorer le plan de retraite à cotisations déterminées.

«Pour nous, c'est une question de respect. Nos membres ont fait des sacrifices dans le passé, et l'entreprise a pu engranger d'importants revenus grâce à eux, mais cela ne semble pas peser dans la balance», a fait valoir Adam Caron, président de la section locale 446M des Métallos, qui représente les travailleurs de Timberland.

«Cette entreprise est très rentable, et notre plan de retraite à prestations déterminées est très robuste. Il n'y a donc aucune raison de le retirer. Il s'agit d'une décision arbitraire qu'ils veulent imposer à leurs employés», a poursuivi Adam Caron.

Durant les négociations, les Métallos ont proposé un compromis qui économiserait de l'argent pour l'entreprise en faisant passer tous les travailleurs dans le Plan de retraite des Métallos, qui est géré par le syndicat. Des dizaines d'entreprises au Canada, avec des milliers d'employés, contribuent déjà au plan des Métallos en tant que plan rentable pour garantir la sécurité des retraites à leurs travailleurs.

«C'est une proposition parfaitement raisonnable que nous avions faite à l'entreprise. Même le médiateur du ministère du Travail estimait qu'il s'agissait d'une proposition raisonnable», a fait remarquer Adam Caron.

«Malheureusement, l'entreprise ne semble pas vouloir agir de manière raisonnable. Son approche est plutôt de nous mettre devant le fait accompli. Ils ne veulent pas trouver de terrain d'entente ni parler des différentes options. On doit se plier à leurs exigences ou prendre la porte. C'est ce qui a provoqué la grève», a-t-il ajouté.

«Pour les travailleurs, c'est une question de respect.»

Les Métallos ont indiqué être à tout moment prêts à retourner à la table des négociations pour entamer un dialogue constructif.

Timberland Equipment fabrique des treuils, palans, poulies, bigues et dispositifs tenseurs industriels.

Le Syndicat des Métallos représentent 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques au pays et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d'adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

