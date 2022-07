Déclaration du ministre Alghabra au sujet du neuvième anniversaire de la tragédie de Lac-Mégantic





LAC-MÉGANTIC, QC, le 6 juillet 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a fait la déclaration suivante aujourd'hui pour souligner le neuvième anniversaire de la tragédie de Lac-Mégantic:

«La tragédie de Lac-Mégantic a été le pire accident ferroviaire de l'histoire du Canada. Cette tragédie a marqué notre pays à jamais en prenant la vie de 47 personnes.

«D'un bout à l'autre du pays, nous avons été témoins, en voyant les images défiler sous nos yeux, de la pire horreur, en nous demandant comment un tel accident était possible. Nous n'oublierons jamais ce qui s'est passé.

«J'invite tous les Canadiens à se recueillir en ce jour de commémoration pour les victimes de cet horrible accident. Ce que les victimes et les communautés ont vécu est inimaginable. Leur force et leur courage pour surmonter cette difficile épreuve au cours des années ont été exceptionnels. L'année dernière, je suis d'ailleurs allé me recueillir à l'Espace mémoire dans le centre-ville de Lac-Mégantic. Cela m'a profondément touché de me retrouver sur les lieux de la tragédie, de voir de mes propres yeux ce que la communauté a pu vivre, et comment ils arrivent, malgré tout, à se rebâtir et à se tourner vers l'avenir.

«Aujourd'hui, c'est le temps d'honorer la mémoire de ceux qui nous ont quittés.

«À tous les Méganticois et à ceux touchés par cette tragédie, je tiens à vous dire que nous sommes avec vous, à vos côtés, et que nous continuons à travailler afin de rendre notre système de transport ferroviaire encore plus sécuritaire.

«Nous poursuivrons nos efforts?pour qu'une telle tragédie ne se reproduise jamais.»

