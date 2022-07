Huawei, lauréat du prix « NGON Best New Gamechanger or Innovation » et unique leader de « GlobalData WAN SDN Controller » en 2022





BARCELONE, Espagne, 6 juillet 2022 /PRNewswire/ -- En tant que leader mondial dans le domaine des réseaux optiques, Huawei s'engage à favoriser le développement de l'industrie par le biais d'innovations technologiques. Huawei s'est vu récemment décerner plusieurs reconnaissances et récompenses, soulignant la force et les capacités de la solution de réseau autonome (ADN) tout optique et de son composant principal iMaster NCE.

Huawei iMaster NCE a remporté le titre de leader dans le rapport GlobalData

Selon le WAN SDN Controller : Competitive Landscape Assessment publié par GlobalData en 2022, Huawei iMaster NCE a été classé n° 1 dans quatre domaines au niveau mondial et a remporté le seul titre de « leader » en améliorant les capacités d'une série de solutions.

Dans cette analyse concurrentielle, GlobalData a évalué et analysé la solution WAN SDN et a proposé qu'elle se concentre sur l'automatisation. Ce rapport a évalué et analysé les huit principaux fournisseurs mondiaux selon six critères (couverture du produit, ouverture, performances, principaux composants du système, étendue de la solution et préparation du déploiement) et cinq niveaux (Leader, Very Strong, Strong, Competitive et Vulnerable). L'essence même de la compétitivité de Huawei iMaster NCE, qui se classe n° 1, comprend les trois aspects suivants :

Une large gamme de produits couvrant les réseaux d'accès optique, les réseaux de transport optique, les campus d'entreprise, les data centers et les WAN ; Plusieurs options de sécurité et une large gamme d'API ouvertes, offrant une haute disponibilité ; Des algorithmes d'apprentissage et des capacités d'analyse de pointe.

Lauréat du prix Best New Gamechanger or Innovation au NGON Forum

Huawei a remporté le prix Best New Gamechanger or Innovation au NGON Forum 2022 qui s'est tenu le 23 juin à Barcelone, en Espagne. Ce prix récompense l'innovation continue et les solutions complètes de Huawei dans le domaine des réseaux optiques.

Le NGON Forum a toujours été un lien avec l'écosystème du secteur. Plate-forme importante pour les fournisseurs d'équipements, les opérateurs, les organismes de normalisation et les partenaires industriels du monde entier, le NGON Forum permet à tous les acteurs majeurs de partager les dernières tendances du secteur, les innovations technologiques et les réussites commerciales. Huawei travaille dans le domaine des réseaux optiques depuis de nombreuses années et s'engage à favoriser le développement de l'industrie par le biais d'innovations technologiques, tout en gardant sa place de leader mondial. Lors de ce forum, Huawei a présenté la solution de réseau autonome (ADN) tout optique, une solution spécifique à un scénario dans le domaine des réseaux tout optique, qui permet en permanence l'autonomie du réseau optique et les transformations numériques et intelligentes du réseau.

La solution ADN tout optique comprend iMaster NCE comme composant principal et fournit des cas d'utilisation de haute qualité, tels que l'assurance de l'intégrité du réseau optique, la détection intelligente de co-câblages et la compression d'alarme intelligente, pour faciliter l'exploitation et la maintenance efficaces des réseaux optiques et fournir une assurance déterministe pour des connexions de qualité. En outre, la solution de ligne privée haut de gamme de Huawei dans le domaine des réseaux optiques inaugure la mise à jour OTN P2MP (point à point multiple). Cette solution a été mise en service dans de nombreux pays du monde et aide les opérateurs à construire des lignes privées optiques de haute qualité, à améliorer la qualité des services et à générer des revenus prometteurs.

Chu Tao, président du domaine des réseaux optiques de Huawei, a déclaré : « Huawei s'efforcera de réaliser des investissements stratégiques et des innovations technologiques dans le domaine de l'ADN tout optique, afin d'aider les opérateurs à développer des réseaux tout optique autonomes, d'autoréparation et d'auto-optimisation automatisés, et à offrir des connexions de qualité dans chaque foyer et chaque entreprise. »

Communiqué envoyé le 6 juillet 2022 à 09:25 et diffusé par :