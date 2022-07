Duracell devient le partenaire principal de l'équipe eNASCAR de Williams





Le partenaire de Williams Racing, Duracell, fait son apparition dans le monde des courses virtuelles en devenant le partenaire principal de l'équipe eNASCAR de Williams Esports.

Duracell, l'un des principaux fabricants mondiaux de piles alcalines, de piles spécialisées et de piles rechargeables haute performance, collabore avec Williams Racing dans le cadre de diverses initiatives de marketing de grande envergure. La prochaine étape consiste en une première aventure dans les sports électroniques.

Les deux inscriptions de Duracell Williams Esports eNASCAR se présenteront avec une nouvelle image pour célébrer le partenariat, combinant le bleu traditionnel de Williams avec le concept emblématique de piles Duracell Coppertop. Williams et Duracell collaboreront pour offrir aux concurrents et aux partisans de jeux électroniques et de sports électroniques des occasions de participer à des événements en ligne et en direct.

Steven English, directeur des sports électroniques chez Williams, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir une marque aussi solide que Duracell montrer son soutien pour les sports électroniques. Nous sommes fiers que notre notoriété dans le monde en plein essor de la course simulée puisse aider Duracell à communiquer avec un plus grand nombre de partisans de ce secteur démographique, en particulier en Amérique du Nord. Nous avons deux conducteurs extrêmement talentueux qui sont enthousiastes à l'idée de représenter Duracell et qui s'efforcent de l'amener à la victoire. »

Vicente Salas, conducteur, Duracell Williams Esports numéro 19, a déclaré : « Je suis ravi et honoré de représenter Duracell! La voiture a fière allure, elle semble rapide et j'ai hâte d'aller sur le circuit avec elle pour la première fois sur le Nashville Superspeedway. »

Donovan Strauss, conducteur, Duracell Williams Esports numéro 20, a déclaré : « Je suis très enthousiaste à propos de notre partenariat avec Duracell. Je crois fermement que cela fera passer notre équipe eNASCAR au niveau supérieur et je suis plus que reconnaissant de travailler avec une telle organisation. »

Ramon Velutini, directeur général du marketing et président en Amérique latine, Duracell, a déclaré : « L'expansion dans le monde virtuel des sports électroniques avec Williams Racing était une prochaine étape naturelle. Notre désir partagé d'innover et d'atteindre un rendement optimal lorsque cela compte le plus continue d'inspirer le coeur de notre partenariat. Nous sommes ravis de soutenir Williams Racing sur les pistes virtuelles et réelles. »

Ses innovations en ingénierie et sa puissance lors des moments qui comptent sont les bases de Duracell, et ce, depuis le jour où la marque s'est posée sur la Lune jusqu'au récent lancement d'Optimum en 2019. Ce partenariat est un autre exemple de la puissance de Duracell lors des moments essentiels à forts enjeux, mais cette fois-ci dans le monde virtuel. Faisant aujourd'hui partie de la gamme Berkshire Hathaway, Duracell a été fondée dans les années 1920 et est devenue aujourd'hui une marque iconique reconnue pour ses fameuses piles au bout cuivré.

