Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera des investissements dans une infrastructure clé de Burlington

BURLINGTON, ON, le 6 juill. 2022 /CNW/ - L'honorable Filomena Tassi, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, ainsi que l'honorable Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et députée de Burlington, annonceront l'attribution d'un important contrat pour les travaux de réhabilitation du pont levant du canal de Burlington. L'annonce sera suivie d'une période de questions à l'intention des médias.

Date : Le jeudi 7 juillet 2022 Heure : 10 h (HE) Endroit : Stationnement situé au 1157, boul. Beach

Hamilton (Ontario)

