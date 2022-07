Les trottinettes électriques à la fine pointe de l'industrie de Neuron Mobility commenceront à circuler à Ottawa cette semaine avec une série d'améliorations technologiques





OTTAWA, 06 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neuron Mobility, le principal exploitant de trottinettes électriques, commencera à déployer ses trottinettes électriques à Ottawa le 6 juillet avec une série d'améliorations technologiques. L'entreprise, choisie pour son leadership mondial et national en matière de sécurité et d'innovation, déploiera sa technologie de trottinette électrique la plus avancée dans les rues d'Ottawa pour la saison à venir. Grâce aux nouvelles fonctions et à la nouvelle technologie introduites, Ottawa deviendra la ville hôte de l'un des programmes de trottinettes électriques les plus avancés au monde.

Les usagers d'Ottawa ont adopté les trottinettes électriques en location libre-service de Neuron depuis leur lancement dans la ville en 2021. L'année dernière, les usagers de Neuron ont parcouru plus de 240 000 kilomètres à Ottawa, évitant ainsi environ 18 tonnes d'émissions de carbone en choisissant une trottinette électrique Neuron plutôt qu'une voiture. Soixante-dix-neuf pour cent des usagers ont utilisé les trottinettes électriques pour se rendre dans des restaurants, des cafés et pour explorer la ville, tandis que 67 % ont effectué un achat lors de leur dernier voyage.

Neuron présente une technologie de sécurité de pointe pour les trottinettes électriques à Ottawa

Cette saison, la flotte de trottinettes électriques de Neuron à Ottawa sera entièrement équipée de la technologie de localisation de haute précision (HALT) et des capacités de détection rapide de géorepérage (DRG) de l'entreprise. Ottawa était l'une des quatre villes du monde où ces technologies ont été largement testées avant cette année. La technologie HALT de Neuron représente le prochain niveau de précision et de suivi des trottinettes électriques et est au moins 50 fois plus précise que le système GPS moyen de l'industrie des trottinettes électriques. Avec DRG, la trottinette électrique peut désormais réagir beaucoup plus rapidement lorsqu'elle franchit une barrière géographique, telle qu'une zone interdite ou une zone de ralentissement. Ces caractéristiques, combinées à une série de capteurs intelligents, facilitent le système de détection de conduite dangereuse (DRD) exclusif de Neuron, qui permettra à l'entreprise de corriger ou d'avertir des comportements dangereux et de fournir un contrôle inégalé de la gestion des trottinettes électriques en ville.

Grâce à ces technologies, Neuron peut détecter et contrôler la circulation sur les trottoirs, fournir un géorepérage de haute précision et désigner des emplacements de stationnement précis, ce qui permet un contrôle sans précédent de ces aspects du programme. En étroite collaboration avec la ville d'Ottawa, Neuron identifie et crée des zones de stationnement réservées et l'application ne permettra pas à un usager de s'arrêter à un autre endroit.

La flotte sera également équipée d'un système d'alerte sonore des véhicules (AVAS), un signal sonore permanent qui avertit les piétons, en particulier ceux qui ont une perte de vision, qu'une trottinette électrique approche. L'année dernière, à Ottawa, Neuron a été le premier et le seul opérateur de trottinettes électriques au Canada à lancer un essai de plusieurs mois de la technologie AVAS sur plus de 100 appareils de son parc actif; une caractéristique qui est maintenant exigée par tous les opérateurs de trottinettes électriques pour la saison 2022 à Ottawa.

Ankush Karwal, chef de marché pour Neuron au Canada, a déclaré : « Nous sommes ravis d'être de retour à Ottawa et, cette saison, nous apportons d'importantes améliorations technologiques pour répondre aux besoins de la ville. Ottawa est la première ville au monde à utiliser notre technologie de localisation de haute précision pour l'ensemble de sa flotte de trottinettes électriques. Ce système nous permet de contrôler plus précisément les endroits où les trottinettes électriques sont utilisées et stationnées. Ce système, ainsi que notre système de détection de conduite dangereuse, nous permettra d'améliorer les comportements de conduite et de mieux gérer l'utilisation des trottinettes électriques dans la ville. »

Il a ajouté : « Chez Neuron, nous sommes fiers d'être le meilleur partenaire des villes ainsi que de notre capacité à adapter rapidement notre technologie pour répondre aux besoins complexes des grandes municipalités. Nous nous engageons à collaborer en permanence avec la Ville d'Ottawa pour répondre aux besoins de la communauté à mesure que le programme pilote progresse. »

Tout au long du projet pilote à Ottawa, Neuron a fait en sorte qu'il soit facile pour les usagers et les non-usagers de communiquer avec l'entreprise s'ils ont des questions ou des préoccupations. Grâce à un code QR apposé sur chaque trottinette électrique, toute personne possédant un téléphone intelligent peut rapidement le numériser et contacter l'entreprise pour signaler tout problème. Introduite à Ottawa par Neuron en 2021, cette fonctionnalité est désormais obligatoire pour tous les opérateurs. Chaque trottinette électrique Neuron sera également équipée d'autocollants en braille indiquant les coordonnées de l'entreprise.

Neuron est bien connu pour l'importance qu'elle accorde à la sécurité des usagers et des piétons ainsi que pour ses innovations. L'opérateur de trottinettes électriques, leader en matière de sécurité, a également établi un partenariat avec la Fondation de recherche sur les blessures de la route (FRBR) à Ottawa pour soutenir les campagnes et la recherche liées à la sécurité des trottinettes électriques au Canada. Au début de la saison à Ottawa, Neuron lancera une campagne d'éducation des usagers de plusieurs semaines comprenant une série de vidéos sur les médias sociaux et des communications directes à ses usagers pour promouvoir les règles et l'utilisation sécuritaire des trottinettes électriques.

Robyn Robertson, présidente et directrice générale de la FRBR, a indiqué : « Le programme de trottinettes électriques partagées d'Ottawa offre aux résidents et aux visiteurs une autre option de transport durable qui, lorsqu'elle est utilisée de façon responsable, génère toute une gamme d'avantages. Nous sommes nombreux à apprécier la réduction de la congestion routière, l'amélioration de l'accès aux commerces et l'adoption de modes de transport plus sains et plus actifs. Ayant son siège social à Ottawa, la FRBR est fière de voir sa ville jouer un rôle de chef de file dans la mise en oeuvre d'une nouvelle technologie pour rehausser le programme et accroître la sécurité des usagers des trottinettes électriques ainsi que des résidents qui partagent les zones de circulation désignées. Cependant, il est important de noter que les usagers sont ultimement responsables de suivre les règles conçues pour maximiser ces avantages et assurer que le programme fonctionne pour tous les usagers de la route. »

Elle a ajouté : « Nous sommes heureux de nous associer à Neuron Mobility pour analyser les données et contribuer à l'élaboration de ressources éducatives accessibles et pertinentes. Neuron a été à l'avant-garde de l'éducation et de l'innovation en matière de sécurité dans l'industrie, et la technologie qu'ils apportent à Ottawa cette année est un grand pas en avant. »

Déploiement progressif du programme et collaboration continue



Les trottinettes électriques seront déployées dans les rues d'Ottawa par phases déterminées en étroite collaboration avec la Ville d'Ottawa. À partir du 6 juillet, les trottinettes électriques de Neuron seront déployées dans les quartiers du Centre-ville, du Downtown, du Triangle d'Or, du Marché By, du Glebe, et d'autres zones suivront.

Les barrières géographiques qui guident la nouvelle technologie sont basées sur des données cartographiques fournies par la ville d'Ottawa. Au cours des premières semaines et tout au long de la saison, Neuron travaillera en étroite collaboration avec la Ville afin de combler les lacunes, d'effectuer des mises à jour et d'assurer une amélioration et une optimisation continues pour guider la mise en oeuvre réussie du programme de trottinettes électriques grâce à une nouvelle technologie sans précédent.

Autre nouveauté cette année : l'intégration de Neuron à Google Maps pour aider les usagers à mieux planifier leur trajet en temps réel. Google Maps met en évidence la trottinette la plus proche d'un usager, les directions et les informations sur le temps qu'il lui faudra pour l'atteindre, calcule les estimations de prix en fonction de l'itinéraire sélectionné, et fournit l'autonomie de la batterie de l'appareil et l'heure d'arrivée prévue à sa destination. Après avoir sélectionné une trottinette électrique sur la carte, les usagers seront redirigés vers l'application Neuron pour le déverrouillage et le paiement.

Les usagers d'Ottawa pourront réserver et utiliser les trottinettes électriques par le biais de l'application conviviale de Neuron, qui peut être téléchargée sur l'App Store ou Google Play et configurée en quelques minutes.

Les trajets simples standard coûteront 1,15 CAD$ pour débloquer la trottinette électrique et 0,35 CAD$ par minute par la suite. Les usagers les plus fréquents ont la possibilité d'acheter des Passes Neuron, un service d'abonnement, disponible en trois jours (25 $CAN), une semaine (33 $CAN) ou un mois (89 $CAN). Ces forfaits permettront aux usagers de rouler autant de fois qu'ils le souhaitent, jusqu'à 90 minutes par jour, pour un prix fixe et abordable.



Une approche axée sur la sécurité

En plus des nouvelles technologies ajoutées à la flotte de Neuron à Ottawa, les trottinettes électriques sont dotées de la série standard de premières mondiales et de mesures conçues pour promouvoir une conduite sécuritaire et responsable, notamment :



Conception sécuritaire, stable et durable : Les trottinettes électriques de Neuron sont visiblement plus grandes et plus robustes que les autres trottinettes électriques. Elles sont conçues en interne et fabriquées spécifiquement pour la sécurité et le partage. Leurs roues sont plus grandes et leurs repose-pieds plus larges pour une meilleure stabilité et une meilleure expérience de conduite, ce qui donne aux usagers une confiance accrue. Elles sont équipées de batteries interchangeables pour des opérations plus durables.

Les trottinettes électriques de Neuron sont visiblement plus grandes et plus robustes que les autres trottinettes électriques. Elles sont conçues en interne et fabriquées spécifiquement pour la sécurité et le partage. Leurs roues sont plus grandes et leurs repose-pieds plus larges pour une meilleure stabilité et une meilleure expérience de conduite, ce qui donne aux usagers une confiance accrue. Elles sont équipées de batteries interchangeables pour des opérations plus durables. Technologie avancée de géorepérage : Toutes les trottinettes électriques sont connectées à un GPS et gérées par une technologie de géorepérage qui contrôle les endroits où elles peuvent être conduites et stationnées, ainsi que la vitesse à laquelle elles peuvent rouler dans différentes zones. Neuron définit des zones interdites à la circulation, des zones interdites au stationnement et des zones à vitesse réduite pour améliorer encore la sécurité.

Toutes les trottinettes électriques sont connectées à un GPS et gérées par une technologie de géorepérage qui contrôle les endroits où elles peuvent être conduites et stationnées, ainsi que la vitesse à laquelle elles peuvent rouler dans différentes zones. Neuron définit des zones interdites à la circulation, des zones interdites au stationnement et des zones à vitesse réduite pour améliorer encore la sécurité. Le premier verrouillage du casque au monde : Les trottinettes électriques sont dotées du premier système de verrouillage du casque contrôlé par une application, qui fixe un casque de sécurité sur chaque trottinette électrique et le libère électroniquement au début de la location. Cette fonction est très appréciée des usagers soucieux de leur sécurité, car elle leur donne la possibilité de se protéger. Neuron encourage le port du casque en accordant un crédit de 0,50 CAD$ à ceux qui prennent un « égoportrait du casque » avant de commencer leur trajet.

Les trottinettes électriques sont dotées du premier système de verrouillage du casque contrôlé par une application, qui fixe un casque de sécurité sur chaque trottinette électrique et le libère électroniquement au début de la location. Cette fonction est très appréciée des usagers soucieux de leur sécurité, car elle leur donne la possibilité de se protéger. Neuron encourage le port du casque en accordant un crédit de 0,50 CAD$ à ceux qui prennent un « égoportrait du casque » avant de commencer leur trajet. Assistance vocale bilingue e t formation des usagers : Les usagers bénéficieront d'une assistance vocale bilingue qui leur apprendra à se déplacer et à se stationner en toute sécurité. L'application comporte une « école de sécurité » et l'entreprise organisera régulièrement des événements #ScootSafe tout au long du programme. Les ambassadeurs de la sécurité de l'entreprise aideront les nouveaux usagers à s'inscrire sur l'application tout en leur donnant des conseils pratiques pour une conduite sécuritaire.

Les usagers bénéficieront d'une assistance vocale bilingue qui leur apprendra à se déplacer et à se stationner en toute sécurité. L'application comporte une « école de sécurité » et l'entreprise organisera régulièrement des événements #ScootSafe tout au long du programme. Les ambassadeurs de la sécurité de l'entreprise aideront les nouveaux usagers à s'inscrire sur l'application tout en leur donnant des conseils pratiques pour une conduite sécuritaire. Détection des chutes, bouton d'urgence 911, et « Suivez le guide » : Les trottinettes électriques sont dotées d'un dispositif de détection des chutes qui alerte l'équipe opérationnelle de Neuron si une trottinette a été laissée sur le côté afin qu'elle puisse être repositionnée rapidement et en toute sécurité. Cette fonction a été bien accueillie par les associations de défense des piétons et de l'accessibilité. Un bouton d'urgence 911 permet de détecter si un usager a fait une chute et d'appeler les services d'urgence. La fonction « Suivez le guide » permet aux usagers de partager leur trajet en ligne avec leurs amis et leur famille en temps réel, pour plus de sécurité et de tranquillité d'esprit.



Règles de conduite et conseils de sécurité essentiels :

À Ottawa, les usagers doivent être âgés de 16 ans et plus.

Les moins de 18 ans doivent obtenir le consentement d'un parent ou d'un tuteur légal.

Le port du casque est obligatoire pour les moins de 18 ans et recommandé pour tous les usagers.

Les trottinettes électriques peuvent être utilisées sur les sentiers polyvalents, les bandes cyclables, les pistes cyclables et les rues de la ville où la vitesse est de 50 km/h ou moins.

Il est interdit de rouler sur les trottoirs, sous peine d'une amende de 150 $.

Un usager par trottinette électrique, et pas de tandem avec des enfants.

Gardez toujours une distance de sécurité avec les piétons et les appareils de mobilité tels que les fauteuils roulants et cédez-leur le passage.

Ne conduisez pas sous l'influence de l'alcool ou d'autres substances.

Soyez attentif et retirez vos écouteurs

Stationnez de manière responsable et ne causez pas d'obstruction. Les usagers sont encouragés à utiliser les zones de stationnement préférentiel qui se trouvent dans l'application.

Le non-respect des règles d'utilisation peut entraîner la suspension ou la suppression des privilèges d'utilisation des trottinettes électriques de Neuron, des amendes ou des poursuites pénales.

