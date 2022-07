Cardo Systems inaugure son centre de recherche « Cardo Sound Labs » en Allemagne





Cardo Systems, chef de file mondial des appareils de communication et de connectivité pour l'industrie des sports moteurs, a inauguré son propre centre de recherche et développement « Cardo Sound Labs » à Straubing en Allemagne.

La nouvelle installation se concentrera sur le développement de la prochaine génération de solutions Cardo dédiées à l'acoustique, au traitement de la parole et à la restitution sonore pour sa gamme étendue d'appareils de communication pour sports moteurs, loisirs d'extérieur et usages professionnels. Fort de son site de Straubing, Cardo se positionne comme le seul acteur de l'industrie à disposer de ses propres capacités de développement dédiées au domaine audio.

Avec l'ouverture de ce centre européen, Cardo intègre une équipe de scientifiques vétérans totalisant 150 ans d'expérience cumulées dans les produits audio pour l'automobile et le grand public. L'équipe compte des spécialistes en acoustique, en physique, en électronique et en traitement de la parole ainsi que des ingénieurs et des titulaires de doctorat en ingénierie mécanique. Ils sont responsables de plus de 1 550 brevets acquis lors de leurs activités antérieures chez Harman, Samsung, Nokia, NXP et DSPG.

Le site d'une surface de 600 m² dirigera les futurs développements de Cardo en matière d'acoustique pour maintenir et accroître la compétitivité de l'entreprise et proposer de nouvelles générations de solutions sonores à ses clients motards du monde entier. Pour atteindre cet objectif et soutenir les efforts de développement de l'équipe, le nouveau site de Straubing abrite des laboratoires d'acoustique totalement équipés, avec une chambre anéchoïque, une salle ETSI (European Telecommunications Standards Institute), un laboratoire de prototypage rapide, un laboratoire dédié à l'automobile, un laboratoire consacré à la réduction des bruits, vibrations et secousses (NVH) en automobile, et des bureaux.

Alon Lumbroso, CEO de Cardo Systems, déclare : « Depuis de nombreuses années, Cardo considère l'audio et l'acoustique dans le casque comme l'un des facteurs clés dans l'expérience de conduite des motards d'aujourd'hui. En 2018, nous avons été les premiers à proposer le son de haute qualité signé JBL, et maintenant, avec l'arrivée des nouveaux Cardo Sound Labs, nous souhaitons accentuer davantage encore notre avance en matière de solutions audio.»

Lior Mordechai, VP du département R&D chez Cardo Systems, ajoute : « Avec autant d'expériences issues de l'univers audio pour l'automobile et le grand public, la nouvelle équipe de Straubing représente un incroyable bond en avant dans notre capacité à développer notre prochaine génération de produits. Nous souhaitons continuer à révolutionner nos marchés avec des solutions sonores et acoustiques toujours plus perfectionnées pour améliorer l'expérience de conduite, la sécurité et la santé de notre communauté mondiale de motards.»

Gerhard Pfaffinger, Directeur du département Ingénierie Audio et Responsable du site de Straubing, renchérit : « Nous sommes très heureux de rejoindre l'équipe de Cardo Systems. J'ai pour ma part commencé à travailler dans le monde de l'audio en 1991 et depuis lors, j'ai observé de nombreux changements dans le secteur. En travaillant avec Cardo, nous ouvrirons de nouvelles voies et nous collaborerons pour apporter aux clients de Cardo la meilleure expérience sonore possible.»

Anat Gafni, VP du département des Ressources Humaines chez Cardo Systems, précise encore : « L'acoustique est, et continuera d'être une caractéristique importante de nos produits dans les multiples segments de marché où Cardo exerce ses activités. L'expérience étendue et les trésors de connaissances acquises grâce au recrutement de l'équipe à Straubing constituent une étape essentielle pour Cardo et marquent une grande avancée dans notre stratégie de R&D avec l'inauguration des Cardo Sound Labs.»

À propos de Cardo Systems

Cardo Systems est spécialisé dans la conception, le développement, la fabrication et la vente de systèmes de communication et de divertissement sans fil de haute technologie destinés aux motards. Depuis sa création en 2004, Cardo a été à l'origine de la grande majorité des innovations dédiées aux systèmes de communication moto par Bluetooth. En 2015, la société a également lancé le premier protocole au monde de communication en réseau maillé sur le marché de la moto. Les produits de l'entreprise, désormais disponibles dans plus de 100 pays, sont les appareils de communication les plus vendus dans le monde dans le secteur de la moto.

Si vous souhaitez interviewer un membre de l'équipe Cardo Systems, veuillez contacter [email protected] en précisant votre demande.

Composition de l'équipe (de g. à d.) : Gerhard Pfaffinger ? Director Audio Engineering & Site Lead, Florian Wolf ? Senior Audio DSP SW Engineer, Vasudev Kandade Rajan ? Technology Lead, AI & Audio Algorithm Engineer, Franz Lorenz ? Senior Audio Systems Engineer, Genaro Wölfl ? Senior Acoustics & Audio Engineer, Markus Christoph ? Technology Lead Audio Algorithm Engineer, Juergen Zollner ? Senior Audio Algorithm & Systems Engineer et Andrea Hölzl, Officer Administrator.

Photo de la chambre anéchoïque avec Juergen Zollner, Senior Audio Algorithm & Systems Engineer.

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter ou appeler le Service Presse & Médias de Cardo Systems au +33 6 61 52 78 63 ? [email protected]

