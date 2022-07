Cardo Systems ouvre le centre de recherche « Cardo Sound Labs » en Allemagne





PLANO, Texas, 6 juillet 2022 /CNW/ - Cardo Systems, chef de file mondial des appareils de communication et de connectivité pour l'industrie des sports motorisés, a ouvert le « Cardo Sound Labs », une installation de recherche et de développement à grande échelle à Straubing, en Allemagne.

La nouvelle installation mettra l'accent sur le développement de la prochaine génération de solutions acoustiques, sonores et de traitement de la parole de Cardo pour sa vaste gamme de dispositifs de communication professionnelle pour les véhicules de sport motorisé et le plein air. L'installation de Straubing positionne Cardo comme le seul acteur de l'industrie doté de capacités spécialisées de développement audio entièrement détenues par l'entreprise.

Avec cette ouverture, Cardo intègre une équipe de scientifiques chevronnés possédant 150 ans d'expérience cumulative dans le domaine des capacités audio pour les secteurs de l'automobile et des biens de consommation. Les membres de l'équipe, notamment des spécialistes du son, de la physique, de l'électronique et du traitement de la parole, des ingénieurs mécaniques et des titulaires de doctorats, sont responsables de plus de 1550 brevets obtenus grâce à leurs expériences professionnelles antérieures au sein d'Harman, de Samsung, de Nokia, de NXP et de DSPG.

Les installations de 600 m2 permettront à Cardo de mener ses projets de développement audio afin de maintenir et d'accroître la longueur d'avance de l'entreprise et d'offrir de nouvelles générations de solutions audio à ses clients dans le monde entier. Pour atteindre cet objectif et soutenir les activités de développements de l'équipe à l'avenir, la nouvelle installation de Straubing contient des studios de traitement sonore entièrement équipés avec une chambre anéchoïque, salle ETSI (Institut européen des normes de télécommunications), un laboratoire de prototypage rapide, un laboratoire automobile, un laboratoire automobile visant à tester la réduction du bruit, des vibrations et des secousses et un espace de bureau.

Alon Lumbroso, chef de la direction de Cardo Systems, a commenté : « Depuis de nombreuses années, Cardo considère les capacités audio et l'acoustique dans le casque comme l'un des principaux facteurs de l'expérience de conduite d'aujourd'hui. Nous avons été les premiers à proposer le son de qualité supérieure de JBL en 2018. Et maintenant, avec l'ajout du nouveau Cardo Sound Labs, nous visons à augmenter encore plus l'écart audio. »

À propos de Cardo Systems

Cardo est le leader mondial des systèmes de communication et de divertissement sans fil pour les utilisateurs de sports motorisés. Cardo a été le premier à introduire un système de communication pour motocyclettes Bluetooth et a été le premier à introduire Mesh Communicators en 2015. Les produits de l'entreprise sont maintenant en vente dans plus de 100 pays.

