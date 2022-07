RAPPORT ANNUEL 2021 DU BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE DE MONTRÉAL - Assemblée publique virtuelle





MONTRÉAL, le 6 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La Commission sur les finances et l'administration convie la population montréalaise à participer à une assemblée publique au cours de laquelle les commissaires adopteront des recommandations quant au rapport du Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal (BVG) pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021.

La présentation des recommandations sera suivie d'une période de questions et commentaires du public, puis des commissaires.

DÉROULEMENT DE L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE

La Commission sur les finances et l'administration informe les personnes intéressées que cette assemblée publique se tiendra le:

Date et Heure : Vendredi 12 août 2022 à 9 h 00

Par visioconférence

L'assemblée sera accessible par la webdiffusion en direct à partir de la page web dédiée des commissions permanentes.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES

La présentation des recommandations sera suivie d'une période consacrée à la lecture de questions et commentaires du public et se conclura par une période de questions et commentaires des membres de la Commission.

Les personnes intéressées à faire part de leur question ou commentaire sont invitées à les transmettre via le formulaire en ligne dès maintenant et ce, jusqu'au 12 août, à 8h00.

DOCUMENTATION

La documentation relative à cette assemblée publique est disponible sur la page web consacrée au dossier.

INFORMATIONS

Pour toute autre information, consultez la page dédiée ou communiquez avec le secrétariat des commissions permanentes. Toute personne peut obtenir copie de la documentation auprès du Service du greffe.

COMMISSIONS PERMANENTES

Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des élus municipaux et à favoriser la participation des citoyennes et citoyens aux débats d'intérêt public.

La Commission sur les finances et l'administration est présidée par M. Pierre Lessard-Blais, maire d'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve et M. Georges Bourelle, maire de la Ville de Beaconsfield ainsi que M. Laurent Desbois, maire d'arrondissement d'Outremont occupent la vice-présidence de la Commission.

Les membres sont : M. Alex Bottausci, maire de la Ville de Dollard-des-Ormeaux; Mme Lisa Christensen, conseillère d'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles; M. Alan DeSousa, maire d'arrondissement de Saint-Laurent ; Mme Nathalie Goulet, conseillère de la Ville de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville; M. Benoit Gratton, conseiller d'arrondissement de Verdun; Mme Vicky Grondin, conseillère de la Ville de l'arrondissement Lachine et conseillère de la Ville désignée de l'arrondissement de Ville-Marie; Mme Virginie Journeau, conseillère de la Ville de l'arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles; M. Sylvain Ouellet, conseiller de la Ville de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et Mme Anne-Marie Sigouin, conseillère d'arrondissement de Saint-Paul-Émard-Saint-Henri-Ouest.

