MONTRÉAL, le 6 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui que les demandes de don sont maintenant acceptées pour le Fonds diversité Bell Cause pour la cause. Le programme annuel soutient les organismes qui travaillent à améliorer l'accès aux soins de santé mentale et de bien-être pour les communautés noires, autochtones et de couleur partout au pays.

« Le Fonds diversité Bell Cause pour la cause appuie des organismes locaux et communautaires qui offrent un accès à du soutien et des services en santé mentale et de bien-être adaptés à différentes cultures au sein de diverses communautés partout au pays. Alors que la demande pour des soins en santé mentale continue de croître, nous nous engageons à soutenir davantage d'organismes qui accomplissent un travail d'une importance vitale dans ces communautés. »

- Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause invite les organismes à visiter le site Bell.ca/Cause pour faire une demande de don afin de soutenir des programmes locaux en santé mentale. La période de candidatures se déroule du 6 juillet au 16 août et les bénéficiaires seront annoncés en janvier 2023. Toutes les candidatures reçues seront évaluées par les membres de notre cercle de conseillers , des personnes issues des communautés noires, autochtones et de couleur ayant une expérience vécue, des leaders communautaires et des experts en la matière.

« L'incidence du Fonds diversité Bell Cause pour la cause sur les communautés noires, autochtones et de couleur est considérable. Le Fonds favorise la dignité, le respect, un sentiment d'appartenance et le bien-être partout au pays en soutenant des ressources accessibles, comme la formation à l'emploi pour les personnes aux prises avec des problèmes liés à l'isolement, la santé mentale, la dépendance et d'autres déterminants sociaux de la santé. Les projets soumis pour l'obtention d'un don sont essentiels au bien-être des communautés noires, autochtones et de couleur, dont les femmes, les enfants, les personnes âgées, les réfugiés, les victimes de la guerre et de la violence conjugale ainsi que les personnes LGBTQ2+ et autochtones. Ayant survécu à de nombreuses épreuves, dont des problèmes de santé mentale et de dépendance, c'est un honneur et un privilège pour moi de redonner à la communauté qui m'a offert une seconde chance dans la vie, avec une grande motivation et de la gratitude. »

- Paulette Walker, cercle de conseillers de Bell Cause pour la cause

Depuis son lancement en 2020, le Fonds diversité Bell Cause pour la cause a appuyé 28 organismes qui viennent en aide aux communautés noires, autochtones et de couleur. Parmi ceux-ci, on compte Black Youth Helpline et l' Association nationale des centres d'amitié qui ont reçu des dons inauguraux.

Voici quelques faits saillants de l'influence qu'a le Fonds diversité dans des collectivités de tout le pays :

L'Association nationale des centres d'amitié, un des premiers partenaires, a accru son accès auprès de plus de 100 aînés, jeunes et membres de la communauté pendant la crise de la COVID-19. Cela a été essentiel pour assurer le maintien des relations sociales et a permis d'éliminer les obstacles à l'accès des programmes en ligne et en personne offerts par les centres d'amitié partout au pays.





MOSAIC, un bénéficiaire de 2020, a offert plus de 213 séances de consultation. Les clients ont appris à prendre soin d'eux-mêmes, à gérer leur stress et leur anxiété, à se sortir d'une relation malsaine, à gérer la dépression, à savoir dire « non », à bien interagir avec leur partenaire et leurs enfants, à accepter leur identité de genre, à composer avec l'isolement et à gérer le mal du pays.





Nurrait | Jeunes Karibus, un bénéficiaire de 2020, propose le programme Ikaartuit aux jeunes Inuits pour aider à encourager l'autodétermination et contribuer au développement d'une meilleure connaissance de soi. Les résultats montrent que, depuis leur implication dans le programme, les participants découvrent leurs forces ou leurs compétences, établissent de nouveaux objectifs et se sentent plus connectés à leur culture.

Quelques faits

Un total de 1,1 million de dollars en nouveaux dons a été annoncé en 2022.

Les dons totalisent 3,35 millions de dollars depuis l'année 2020.

Il y a 28 bénéficiaires du Fonds diversité Bell Cause pour la cause.

Pour en savoir plus sur les bénéficiaires du Fonds diversité, veuillez visionner les vidéos ici .

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise à l'égard de la santé mentale au Canada. Reposant sur quatre piliers d'intervention, soit la lutte contre la stigmatisation, les soins et l'accès, la recherche et le leadership en milieu de travail, il est un facteur essentiel de l'initiative Mieux pour tous . Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 300 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

