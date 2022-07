SEI Canada apporte des changements à des cotes de risque et à certains fonds, réduit les frais de gestion des catégories F et F (couvert)





TORONTO, le 6 juill. 2022 /CNW/ - Société de placements SEI Canada (SEI Canada), filiale en propriété exclusive de SEI Investments Company (NASDAQ:SEIC), a annoncé aujourd'hui des changements aux cotes de risque de certains fonds de SEI Canada, une réduction des frais de gestion pour les parts de catégories F et F (couvert) de tous ses fonds à compter du 1er juillet 2022 et d'autres changements à certains fonds, tel qu'expliqué ci-dessous.

Changements aux cotes de risque

Après avoir effectué son examen annuel régulier, SEI Canada a modifié les cotes de risque de certaines catégories des fonds énumérés ci-dessous, qui sont divulguées dans les Fiches de renseignements des fonds et le Prospectus simplifié des fonds en date du 29 juin 2022.

Nom du Fonds Catégories Cote de risque précédente Nouvelle cote de risque Fonds d'actions canadiennes Toutes les catégories Moyenne Faible à moyenne Fonds indiciel de forte capitalisation américaine O seulement Faible à moyenne Moyenne

Aucun changement n'a été apporté aux objectifs ni aux stratégies de ces fonds. De plus amples renseignements à propos de la méthodologie des cotes de risque, ainsi que des objectifs et des stratégies d'investissement de chaque fonds, se trouvent dans les prospectus mentionnés ci-dessus.

Réductions des frais de gestion pour les parts de catégories F et F (couvert) et dégroupage des frais

Les parts des catégories F et F (couvert) de SEI Canada utilisent actuellement un ratio de frais de gestion («?RFG?») cible qui comprend les frais d'exploitation du fonds (y compris les taxes applicables, soit la THV/TPS) attribuables à ces catégories. À compter du 1er juillet 2022, SEI Canada réduira les frais de gestion pour les parts des catégories F et F (couvert), tout en modifiant également la façon dont les charges d'exploitation sont imputées pour ces catégories, afin de fournir une plus grande transparence des coûts. Dans le cadre de la réduction des frais de gestion, SEI Canada compte absorber toutes les charges d'exploitation afin de maintenir le RFG cible maximum actuel. Les porteurs de parts de catégories F ou F (couvert) n'ont rien à faire pour bénéficier de la réduction des frais de gestion. Le tableau ci-dessous présente les détails des réductions des frais de gestion.

Fonds (parts de catégorie F/parts de catégorie F (couvert)) RFG annuel maximum actuel/RFG cible Nouveaux frais de gestion dégroupés Au 1er juillet 2022 Fonds d'actions canadiennes 0,90 % 0,63 % Fonds d'actions de petites sociétés canadiennes 0,95 % 0,63 % Fonds d'actions de grandes sociétés américaines 0,90 % 0,63 % Fonds d'actions de petites sociétés américaines 1,00 % 0,63 % Fonds d'actions internationales 1,00 % 0,65 % Fonds d'actions marchés émergents 1,15 % 0,75 % Fonds mondial de gestion de la volatilité 0,95 % 0,65 % Fonds canadien à revenu fixe 0,75 % 0,45 % Fonds d'obligations à long terme 0,75 % 0,54 % Fonds de marché monétaire 0,60 % 0,25 % Fonds d'obligations à rendement réel 0,75 % 0,54 % Fonds d'obligations à court terme 0,75 % 0,54 % Fonds d'investissement à court terme 0,60 % 0,25 % Fonds d'obligations américaines à haut rendement 0,85 % 0,60 % Fonds équilibré 60/40 0,95 % 0,45 % Fonds équilibré de croissance (sera renommé Mandat de croissance équilibré mondial) 1,00 % 0,55 % Fonds équilibré de revenu mensuel 0,95 % 0,45 % Fonds prudent de revenu mensuel 0,85 % 0,40 % Fonds de croissance 100 1,00 % 0,55 % Fonds de croissance 80/20 1,00 % 0,55 % Fonds de revenu 100 0,85 % 0,35 % Fonds de revenu 20/80 0,85 % 0,35 % Fonds de revenu 40/60 0,90 % 0,35 % Mandat d'actions mondiales (anciennement Fonds tout actions 1,00 % 0,55 % Mandat de croissance équilibré mondial (anciennement Fonds équilibré de croissance) 1,00 % 0,55 % Mandat équilibré neutre mondial (anciennement Fonds équilibré neutre) 0,90 % 0,45 % Mandat équilibré de revenu (anciennement Fonds équilibré de revenu) 0,90 % 0,35 %

Les changements aux frais de gestion entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Aucun changement n'a été apporté aux objectifs et aux stratégies de placement des fonds susmentionnés.

Les parts de catégorie F et F (couvert) sont actuellement offertes aux investisseurs qui ont des comptes à honoraires auprès de courtiers qualifiés qui ont conclu une entente de distribution avec SEI Canada. Vous trouverez de plus amples renseignements sur chaque fonds et sur les parts de catégorie F et F (couvert) dans le prospectus simplifié des Fonds SEI Canada.

Retrait progressif des parts de catégorie FC et FC (couvert)

Dans le cadre des efforts continus de SEI pour simplifier sa gamme de produits et pour améliorer son efficacité administrative, les parts des catégories FC et FC (couvert) de tous les Fonds SEI seront éliminées progressivement au cours de l'année prochaine.

Première étape - Le ou vers le 30 septembre 2022, SEI Canada placera une «?restriction partielle?» sur les parts de catégorie FC et FC (couvert) de tous les Fonds SEI Canada. Cette restriction partielle signifie que ces catégories de parts ne seront pas offertes aux nouveaux investisseurs pour l'achat, tandis que les porteurs de parts existants des catégories FC et FC (couvert) seront en mesure d'acheter des parts supplémentaires des catégories qu'ils détiennent jusque environ au 1er mai 2023.

Deuxième étape - Le ou vers le 1er mai 2023, SEI Canada placera une «?restriction absolue?» sur les parts de catégorie FC et FC (couvert) de tous les Fonds SEI Canada. Cette restriction absolue signifie que ces parts ne seront plus offertes aux investisseurs pour l'achat. Le ou vers le 5 mai 2023, toutes les parts de catégories FC émises et en circulation de tous les Fonds SEI Canada obtiendront automatiquement la nouvelle classification de parts de catégorie F et toutes les parts de catégories FC (couvert) de chaque Fonds obtiendront automatiquement la nouvelle classification de parts de catégorie F (couvert).

En tout temps avant la date de la nouvelle classification le ou vers le 5 mai 2023, les porteurs de parts seront en mesure (i) de racheter ces parts de la façon normale?; (ii) d'échanger ces parts pour des parts d'une catégorie différente, comme l'explique la rubrique «?Achats, substitutions et rachats?» du Prospectus simplifié des Fonds SEI Canada.

Certains fonds de répartition de l'actif renommés

Les fonds suivants ont changé de nom le 29 juin 2022 :

Le Fonds tout actions a été renommé Mandat d'actions mondiales

Le Fonds équilibré de croissance a été renommé Mandat de croissance équilibré mondial

Le Fonds équilibré de revenu a été renommé Mandat équilibré de revenu

Le Fonds équilibré neutre a été renommé Mandat équilibré neutre mondial

Aucun changement n'a été apporté aux objectifs ou stratégies de placement de ces fonds.

À propos de SEI Canada

SEI a fondé son service canadien en 1983, en offrant des techniques de gestion des actifs innovatrices pour les investisseurs institutionnels. Aujourd'hui, SEI propose des solutions de conseils stratégiques et de gestion des placements intégrés pour aider les investisseurs institutionnels à atteindre leurs objectifs organisationnels et à satisfaire leurs responsabilités fiduciaires. Forte de ses connaissances spécialisées en matière de placement, SEI a commencé à offrir des solutions de placements aux investisseurs de détail par le biais de conseillers en placements en 1994. L'approche de placements propose des stratégies multigestionnaires, diversifiées mondialement, avec une préférence appropriée pour le pays d'origine pour les investisseurs de détail canadiens. Les stratégies axées sur les buts, les stratégies de répartition d'actifs stratégique et les Fonds de catégorie d'actifs de SEI sont offerts par le biais de relations avec des courtiers. Pour plus de renseignements, visitez seic.com/fr-CA.

À propos de SEI®

SEI (NASDAQ:SEIC) fournit des solutions de technologie et d'investissement qui connectent le secteur des services financiers. Grâce à ses capacités en matière de traitement des investissements, d'opérations et de gestion d'actifs, SEI travaille avec des entreprises, des institutions financières et des spécialistes, ainsi qu'avec des familles affluentes pour résoudre des problèmes, gérer le changement et aider à protéger les actifs -- pour une croissance aujourd'hui et à l'avenir. Au 31 mars 2021, SEI gère, conseille ou administre environ 1?300 milliards de dollars d'actifs. Pour de plus amples renseignements, visitez seic.com.

Personne-ressource, entreprise et médias:

Leslie Wojcik

SEI

+1 610-676-4191

[email protected]

SOURCE SEI Investments Company

Communiqué envoyé le 6 juillet 2022 à 09:00 et diffusé par :