Déclaration du premier ministre à l'occasion du neuvième anniversaire de la tragédie de Lac-Mégantic





OTTAWA, ON , le 6 juill. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du neuvième anniversaire de la tragédie de Lac-Mégantic :

« Il y a neuf ans, un train qui transportait du pétrole brut a déraillé, pris feu, puis explosé au coeur de la Ville de Lac-Mégantic, au Québec. Cette tragédie a coûté la vie à 47 personnes, forcé de nombreuses autres à quitter leur maison et a détruit une grande partie du centre-ville.

« En ce jour solennel, je me joins aux gens de Lac-Mégantic et à tous les Canadiens pour rendre hommage aux victimes de cette horrible tragédie. Cet accident ferroviaire est le plus meurtrier de notre histoire moderne, et aucune communauté ne devrait jamais traverser l'épreuve vécue par les gens de Lac-Mégantic et les communautés voisines.

« La sécurité de tous les Canadiens est notre plus grande priorité, et nous continuons de prendre des mesures pour resserrer les exigences réglementaires. Au mois de mai, nous avons mis à jour le Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada et le Règlement relatif à l'inspection et à la sécurité des locomotives de chemin de fer afin de mieux protéger les communautés qui vivent et travaillent près des chemins de fer et d'aider à éviter qu'une telle tragédie se reproduise.

« Le gouvernement du Canada continue de travailler avec ses partenaires provinciaux, municipaux et du secteur privé pour assurer la sécurité des gens de la région et soutenir les communautés touchées, y compris en complétant le projet de voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic. Nous continuons également d'interagir avec les gens de Lac-Mégantic et des communautés voisines dans le cadre des nouvelles étapes à franchir.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage tous les Canadiens à honorer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie ou dont la vie a été bouleversée à jamais le 6 juillet 2013. Aux gens de Lac-Mégantic : votre force, votre résilience et votre courage sont une source d'inspiration pour nous tous. »

