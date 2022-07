Profitez du soleil de façon responsable : la Société canadienne d'ophtalmologie rappelle aux Canadiens de protéger leurs yeux en ce Mois de la sensibilisation à la sécurité UV





Un sondage indique que les Canadiens ne portent pas suffisamment de lunettes de soleil, ce qui peut accroître le risque de cataractes.

TORONTO, le 6 juill. 2022 /CNW/ - De nombreux Canadiens adorent se prélasser au soleil durant les mois d'été tant attendus, mais ils ne prennent pas suffisamment de précautions pour protéger leurs yeux contre les rayons UV dommageables pouvant provoquer des cataractes, l'une des quatre principales maladies oculaires. Juste à temps pour le Mois de la sensibilisation à la sécurité UV, un sondage réalisé conjointement par la Société canadienne d'ophtalmologie et l'Association canadienne des optométristes révèle qu'à peine deux tiers des Canadiens portent régulièrement des lunettes de soleil durant les jours ensoleillés (64 %) ou durant les mois d'été (63 %), et seulement 33 % les portent toute l'année. Non traitées, les cataractes peuvent causer la cécité.

« Il est important de protéger nos yeux contre les rayons UV dommageables toute l'année pour diminuer le risque de développer des cataractes plus tard, affirme le Dr Phil Hooper, président de la Société canadienne d'ophtalmologie. Bien que cette maladie oculaire soit plus courante chez les personnes de plus de 60 ans, les jeunes gens demeurent à risque. Prendre les précautions nécessaires maintenant ne peut que contribuer à diminuer leurs risques de développer cette maladie oculaire plus tard. »

Le sondage révèle également que les Canadiens plus jeunes ne prennent peut-être pas suffisamment de précautions pour protéger leurs yeux contre les rayons UV dommageables. Seulement un tiers des répondants affirment que leurs enfants portent régulièrement des lunettes de soleil durant les journées ensoleillées (33 %) ou durant les mois d'été (32 %), et seulement 13 % affirment que leurs enfants les portent par temps nuageux, malgré le fait que les rayons UV soient toujours présents.

La cataracte est un voilage de la lentille naturelle à l'intérieur de l'oeil qui concentre la lumière à l'arrière de l'oeil et qui rend votre vision floue. Les cataractes se développent généralement lentement, entraînant une diminution progressive et indolore de la vision. Les cataractes peuvent notamment entraîner les problèmes de vision suivants : une vision floue, des reflets (particulièrement la nuit), des changements fréquents de la prescription de lunettes, une diminution de l'intensité des couleurs ou un jaunissement des images.

Au Canada, plus de 2,5 millions de personnes ont des cataractes, et bien que cette maladie oculaire soit plus courante chez les personnes de plus de 60 ans, des changements à la lentille commencent habituellement à se produire vers l'âge de 40 ans. Pour déterminer si vous avez des cataractes, votre professionnel de la santé oculaire vous posera des questions sur vos antécédents médicaux et sur les symptômes que vous éprouvez. Il ou elle réalisera également un examen de la vue et effectuera quelques tests :

Test d'acuité visuelle : Ce test permet à votre professionnel de la santé oculaire d'évaluer si votre vision s'est détériorée. On vous demandera de regarder un tableau contenant des lettres de différentes tailles. Le test se fera un oeil à la fois, l'autre oeil étant couvert.

Ce test permet à votre professionnel de la santé oculaire d'évaluer si votre vision s'est détériorée. On vous demandera de regarder un tableau contenant des lettres de différentes tailles. Le test se fera un oeil à la fois, l'autre oeil étant couvert. Examen à la lampe à fente : Une lampe à fente permet à votre professionnel de la santé oculaire d'examiner de près différentes parties de votre oeil (cornée, iris et lentille) pour détecter la présence de problèmes. Cet appareil est appelé « lampe à fente » parce qu'il utilise une ligne de lumière vive pour éclairer les différentes parties de votre oeil.

Pour en savoir plus sur les facteurs de risque, le diagnostic et le traitement des cataractes, ainsi que sur les quatre autres maladies oculaires, visitez voirlespossibilites.ca.

À PROPOS DU SONDAGE

Un sondage en ligne a été réalisé auprès de 2 003 Canadiens âgés de 18 ans et plus entre le 10 et le 21 juin 2022 à l'aide du panel en ligne de Léger. Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (c.-à-d., un panel Web dans le cas présent). Toutefois, à titre comparatif, un échantillon aléatoire de 2 003 répondants aurait une marge d'erreur de ±2,2 %, 19 fois sur 20. Le panel en ligne de Léger compte environ 400 000 membres à l'échelle nationale et a un taux de rétention de 90 %.

À propos de la Société canadienne d'ophtalmologie

La Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) est l'autorité nationale reconnue en matière de soins oculaires et visuels au Canada. En tant que médecins et chirurgiens ophtalmologistes, ses membres veillent à ce que la population canadienne reçoive les meilleurs soins oculaires médicaux et chirurgicaux possible, en encourageant la poursuite de l'excellence en ophtalmologie et en procurant des services de soutien à nos membres en exercice. La SCO regroupe plus de 900 ophtalmologistes et 200 médecins résidents en ophtalmologie. Nous collaborons avec le gouvernement, d'autres sociétés de surspécialité nationales et internationales, nos collectivités universitaires (ACUPO), nos partenaires provinciaux et sociétés affiliées et d'autres professionnels des soins oculaires et groupes de patients pour promouvoir une politique en matière de santé oculaire et visuelle au Canada. La SCO est prestataire agréée et primée de développement professionnel continu (DPC) dans le cadre du programme du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC). Elle est en outre affiliée à l'Association médicale canadienne (AMC). Pour de plus amples renseignements, visitez le site cos-sco.ca.

SOURCE Canadian Ophthalmological Society

Communiqué envoyé le 6 juillet 2022 à 08:27 et diffusé par :