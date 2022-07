Slalom remporte plusieurs prix Impact de Microsoft Canada





Slalom, une société-conseil mondiale qui collabore avec des personnes et des organisations pour les aider à voir plus grand, à avancer plus vite et à bâtir un avenir meilleur pour tous, est honorée d'annoncer qu'elle a remporté trois prix Impact 2022 de Microsoft Canada, dans les catégories Analyse, Covente et Secteur public. Les prix Impact sont remis aux partenaires technologiques canadiens qui se démarquent particulièrement sur le plan de l'innovation, de la transformation et de l'excellence d'exécution au cours de l'année. Microsoft Canada a dévoilé les gagnants dans 32 catégories le 5 juillet dernier, à l'approche du congrès Microsoft Inspire.

« C'est avec émotion et gratitude que nous reconnaissons le grand honneur que nous fait Microsoft Canada. Lorsque nous avons fait notre entrée au Canada, en 2015, nous savions que notre approche unique de transformation numérique aiderait les organisations à dégager de la valeur plus rapidement », a expliqué Wayne Ingram, président, Slalom Canada. « Notre croissance rapide et les retours de nos clients confirment le bien-fondé de nos méthodes, mais notre réussite tient en grande partie à notre décision de former un partenariat stratégique avec Microsoft. Ensemble, nous aidons les organisations du pays à innover et à croître en misant sur la cocréation, ce qui leur permet de se mesurer à la concurrence et d'exceller dans leurs secteurs respectifs. »

« Cette année, nous sommes heureux de décerner à Slalom les prix Impact Analyse, Covente et Secteur public pour le Canada », a déclaré Suzanne Gagliese, vice-présidente de la division Solutions partenaires mondiaux de Microsoft Canada. « Nos partenaires se sont dépassés au chapitre de l'innovation et ont mis à profit les solutions de Microsoft pour mieux outiller leurs clients. Nous sommes très fiers de la diversité de notre écosystème et attendons avec impatience le moment de souligner leurs remarquables réalisations. »

Complément d'information sur les prix :

Gagnant : prix Impact Analyse

Ce prix reconnaît Slalom à titre de grand partenaire canadien fournissant à ses clients des solutions de données et d'analyse de pointe basées sur Azure. L'équipe Données et analyses de Slalom aide les entreprises clientes à se transformer rapidement en utilisant les données intelligemment pour prendre de meilleures décisions, gagner en productivité, déceler les risques et trouver des débouchés.

Dans un cas, Slalom est partie d'une technologie Microsoft avancée pour concevoir un tableau de bord entièrement transparent qui affiche en temps réel les données d'un réseau mondial de portefeuilles immobiliers commerciaux; générant des millions de dollars en économies annuelles et en nouveaux revenus. Dans un autre cas, Slalom a utilisé son accélérateur pour la plateforme de données Azure afin de combiner des douzaines de sources de données internes et externes, de sorte que son client du secteur public puisse consulter en temps réel plus de 400 milliards de documents. Cette solution agile est d'ailleurs facile à moduler, car l'ajout de sources de données prend moins d'une heure.

Gagnant : prix Impact Covente

Ce prix souligne la confiance qu'inspire Slalom à Microsoft Canada pour ce qui est de résoudre les problèmes les plus complexes et difficiles de leur clientèle commune en apportant dans l'immédiat une valeur quantifiable. Le leadership éclairé, les capacités techniques, l'expertise sectorielle et les accélérateurs de solutions de Slalom cadrent avec la mission de Microsoft : « permettre à chaque personne et à chaque organisation de la planète d'en accomplir davantage ». La collaboration entre Slalom et Microsoft se traduit par une expérience client fluide et des résultats mesurables.

Gagnant : prix Impact Secteur public

Ce prix est décerné à un partenaire qui excelle lorsque vient le moment de fournir des solutions ou des services inédits fondés sur les technologies de Microsoft à des clients du secteur public (gouvernement, éducation, etc.) et qui est une figure de proue dans son secteur. Slalom a créé un modèle qui, d'une part, permet aux organismes du secteur public de tirer le maximum de la plateforme Azure de Microsoft ainsi que des pratiques d'analyse de données et de stratégies de données de Slalom et qui, d'autre part, cadre avec les lignes directrices et les cadres de gouvernance de l'approvisionnement du secteur public. Cette approche novatrice a accéléré des projets publics et a été porteuse de valeur et de résultats utiles à toutes les étapes, de la création au déploiement intégral, en passant par l'évaluation. Grâce à son adoption, plusieurs clients du secteur public ont pu gagner du temps et utiliser plus efficacement l'argent des contribuables, non sans constater des avantages concrets au bout de quelques semaines.

À propos de Slalom

Slalom est une société-conseil mondiale axée sur la stratégie, la technologie et la transformation d'entreprise. Ses équipes sont présentes dans 43 marchés à l'échelle de la planète, notamment à Toronto, Montréal, Vancouver et Calgary, et disposent de l'autonomie nécessaire pour agir vite et bien. De plus, elles sont appuyées par des centres d'innovation régionaux, une culture mondiale de collaboration et des partenariats avec les principaux fournisseurs technologiques au monde. Fondée en 2001, Slalom a établi son siège social à Seattle et a fait croître de façon organique son équipe à plus de 13 000 employés, dont 1 000 sont basés au Canada. Slalom figure sur la liste des 100 meilleures entreprises où travailler selon le magazine Fortune, et ce, depuis sept années consécutives, en plus d'être reconnue par ses employés comme un endroit idéal pour travailler. Pour en savoir plus, visitez slalom.com.

