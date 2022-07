LifeWorks remporte le Prix Impact Fournisseur indépendant de logiciels 2022 de Microsoft Canada





LifeWorks est fière d'annoncer qu'elle a remporté le prix Fournisseur indépendant de logiciels lors de la remise des prix Impact de Microsoft Canada. Ces prix annuels récompensent les organisations du monde entier qui font preuve d'innovation et de réussite dans leur secteur.

Cette réalisation reconnaît la croissance de LifeWorks en tant que fournisseur indépendant de logiciels qui favorise l'adoption de plateformes numériques avancées et efficaces sur le marché. De plus, elle démontre l'engagement de l'entreprise envers ses clients, l'ampleur de l'incidence positive qu'elle a eue en fournissant des services en santé mentale dans l'écosystème numérique, ainsi que l'étendue de la portée de sa plateforme de mieux-être numérique grâce à son intégration dans Microsoft Teams et Microsoft Viva.

Commentaires de Stephen Liptrap, président et chef de la direction

« Nous sommes très honorés d'avoir remporté ce prix. Nos solutions numériques de pointe ont rejoint beaucoup de gens à la recherche d'un soutien accessible et immédiat, et au cours des dernières années, nous avons rapidement élargi notre gamme de services afin de répondre aux besoins accrus. Le prix Impact témoigne de nos efforts et de notre engagement à offrir un soutien continu à nos clients, à leurs employés et aux membres de leur famille. »

Commentaires de Kaytek Przybylski, chef, Technologie et données, et vice?président exécutif, LifeWorks

« La capacité de soutien de nos services numériques de mieux-être global, disponibles partout dans le monde, a connu une croissance fulgurante depuis leur intégration dans l'écosystème technologique mondial basé sur l'environnement infonuagique de Microsoft il y a presque un an. Cette croissance, réalisée ensemble, m'enchante et ce prix représente encore une fois les efforts déployés pour permettre aux employés de prendre soin de leur mieux-être et de leur santé mentale au travail. »

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les Prix Impact de Microsoft Canada ici (en anglais). En août 2021, LifeWorks a annoncé l'intégration de ses solutions numériques de mieux-être global de premier ordre aux plateformes Microsoft Teams et Microsoft Viva. Cette collaboration permet aux employés d'accéder facilement aux services en santé mentale de LifeWorks par l'intermédiaire des plateformes numériques de Microsoft.

À propos de LifeWorks

LifeWorks est un chef de file mondial en solutions virtuelles et présentielles qui favorisent le mieux-être global (mental, physique, financier et social) des gens. En tant que chef de file de confiance en solutions de santé mentale et de mieux-être, la société offre un continuum de soins personnalisé pour aider ses clients à veiller au mieux-être de leurs employés et, ainsi, à contribuer au succès de leur entreprise. Guidée par sa raison d'être de veiller au mieux-être des gens et de contribuer au succès des entreprises, elle aide ses clients à favoriser le mieux-être de leurs employés, à accroître l'engagement et la productivité de ces derniers et, du coup, le rendement de leur organisation. LifeWorks est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : LWRK). LifeWorks compte environ 7 000 employés et 25 000 organisations clientes, et sert 36 millions de personnes et leurs familles dans plus de 160 pays.

ID-CAD, ID-CORP

Communiqué envoyé le 6 juillet 2022 à 08:05 et diffusé par :