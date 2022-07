Découvrez les meilleures offres du quartier grâce au DashPass d'été





DoorDash lance chaque année le DashPass d'été avec huit semaines d'offres et d'économies pour les clients des entreprises locales préférées du Canada

TORONTO, le 6 juill. 2022 /CNW/ - À compter du 8 juillet, DoorDash lancera sa troisième édition annuelle du DashPass d'été , vous proposant les meilleures offres du quartier. Qu'il s'agisse de restaurants locaux, de produits d'épicerie frais, de collations ou de boissons estivales, les abonnés au DashPass auront un accès exclusif à huit semaines d'économies et d'aubaines. Que vous cherchiez de nouveaux repas locaux ou que vous commandiez les plats les plus populaires, le moment est venu de profiter du DashPass d'été si vous êtes déjà abonné au DashPass ou si vous allez l'être. Vous pourrez tirer parti d'un rabais de 50 %1 sur les commandes de plus de 25 $ tout au long de la saison estivale auprès des entreprises locales participantes et ainsi les aider à économiser davantage.

Les consommateurs canadiens peuvent ajouter du piquant à leur routine d'été et découvrir les avantages d'un abonnement au DashPass grâce à des offres exclusives d'entreprises locales et nationales de choix, comme Cactus Club, McDonald's, Coca-Cola®, Kibo Sushi, Rocky Mountain Chocolate, Greenhouse Juice, Glory Juice Co. 7-Eleven, Loblaws, Popeyes, Skobi et bien d'autres2. Voici les promotions hebdomadaires, proposées uniquement avec le DashPass d'été :

Du 8 au 14 juillet : Donnez le coup d'envoi au DashPass d'été avec la semaine des saveurs fraîches . Commandez une salade fraîche, un frappé aux fruits ou des sushis et profitez de 50 % de rabais sur les commandes de plus de 25 $, jusqu'à concurrence de 15 $ 3 .





. Commandez une salade fraîche, un frappé aux fruits ou des sushis et profitez de 50 % de rabais sur les commandes de plus de 25 $, jusqu'à concurrence de 15 $ . Du 15 au 21 juillet : Tout le monde a parfois envie de resto... Quels sont vos péchés mignons? La semaine des péchés mignons est l'occasion idéale pour vous faire plaisir! Pourquoi ne pas acheter la poutine, les rondelles d'oignon ou les tacos de vos rêves? Tirez parti de 50 % de rabais sur les commandes de plus de 25 $, jusqu'à concurrence de 15 $ 4 .





est l'occasion idéale pour vous faire plaisir! Pourquoi ne pas acheter la poutine, les rondelles d'oignon ou les tacos de vos rêves? Tirez parti de 50 % de rabais sur les commandes de plus de 25 $, jusqu'à concurrence de 15 $ . Du 22 au 28 juillet : Étanchez votre soif pendant les chaudes journées de la saison avec la semaine des boissons d'été . Commandez deux boissons Coca-Cola® et obtenez un rabais de 50 % sur les commandes de plus de 25 $, jusqu'à concurrence de 15 $ 5 .





. Commandez deux boissons Coca-Cola® et obtenez un rabais de 50 % sur les commandes de plus de 25 $, jusqu'à concurrence de 15 $ . Du 29 juillet au 4 août : Pain, galette, fromage, laitue, tomate. Que demander de plus lors de la semaine du burger ? Commandez un burger et recevez un délicieux rabais de 50 % sur les commandes de plus de 25 $, jusqu'à concurrence de 15 $ 6 .





? Commandez un burger et recevez un délicieux rabais de 50 % sur les commandes de plus de 25 $, jusqu'à concurrence de 15 $ . Du 5 au 11 août : La semaine des collations et des bouchées arrive à mi-chemin de la période de promotions du DashPass d'été. De sucré au salé, vous vous régalerez avec des rabais de 50 % sur les commandes de plus de 25 $, jusqu'à concurrence de 15 $ 7 .





arrive à mi-chemin de la période de promotions du DashPass d'été. De sucré au salé, vous vous régalerez avec des rabais de 50 % sur les commandes de plus de 25 $, jusqu'à concurrence de 15 $ . Du 12 au 18 août : Pour avoir des ailes (de poulet), il suffit de s'abonner au DashPass d'été pendant la semaine du poulet frit . Commandez du poulet juteux et croustillant avec des rabais de 50 % sur les commandes de plus de 25 $, jusqu'à concurrence de 15 $ 8 .





. Commandez du poulet juteux et croustillant avec des rabais de 50 % sur les commandes de plus de 25 $, jusqu'à concurrence de 15 $ . Du 19 au 25 août : Des produits frais aux mets surgelés en passant par les produits de beauté, trouvez les articles essentiels de tous les jours ou de dernière minute dans n'importe quelle allée virtuelle pendant la semaine de l'épicerie . Commandez tout sur votre liste d'épicerie et obtenez un rabais de 10 $ sur les commandes de plus de 50 $ 9 .





. Commandez tout sur votre liste d'épicerie et obtenez un rabais de 10 $ sur les commandes de plus de 50 $ . Du 26 août au 1er septembre : Célébrez la fin de la période de promotions du DashPass d'été en vous remerciant vous-même, avec une semaine de récompenses en prime! Les abonnés au DashPass qui appliquent les offres en vigueur au moins quatre fois au cours des sept premières semaines auront droit à une semaine supplémentaire de rabais de 50 % sur les commandes de plus de 25 $, jusqu'à concurrence de 15 $10.

Abonnez-vous au DashPass dès aujourd'hui pour seulement 9,99 $ par mois, avec une période d'essai gratuite de 30 jours. Ou encore, optez pour un abonnement de 12 mois pour 96 $ par an, soit seulement 8 $ par mois. Tirez parti de livraisons illimitées de milliers de commerçants partenaires admissibles, des restaurants aux dépanneurs, sans frais de livraison et avec un rabais de 6 % grâce à des frais de service réduits (le seuil du sous-total et les frais de service s'appliquent), en plus de 5 % de rabais sur les commandes à emporter ainsi que des articles de menus et des offres de DashPass proposés en exclusivité chaque semaine. Les titulaires d'une carte de crédit RBC admissible peuvent bénéficier d'un abonnement gratuit à DashPass pendant jusqu'à 12 mois. Abonnez-vous sur doordash.com/dashpass.

1 Jusqu'à 15 $ de rabais. 2 Une seule promotion hebdomadaire applicable par client. 3 Valide jusqu'au 14 juillet chez les commerçants participants. Jusqu'à 15 $ de rabais. Seulement pour les abonnés au DashPass. Modalités : bit.ly/3OG9nSo 4 Valide jusqu'au 21 juillet chez les commerçants participants. Jusqu'à 15 $ de rabais. Seulement pour les abonnés au DashPass. Modalités : bit.ly/3OG9nSo 5 Valide jusqu'au 28 juillet chez les commerçants participants. Jusqu'à 15 $ de rabais. Seulement pour les abonnés au DashPass. Achat minimum de 2 boissons Coca-Cola®. Non valide pour les articles d'épicerie. Modalités : bit.ly/3OG9nSo 6 Valide jusqu'au 4 août chez les commerçants participants. Jusqu'à 15 $ de rabais. Seulement pour les abonnés au DashPass. Modalités : bit.ly/3OG9nSo 7 Valide jusqu'au 11 août chez les commerçants participants. Jusqu'à 15 $ de rabais. Seulement pour les abonnés au DashPass. Modalités : bit.ly/3OG9nSo 8 Valide jusqu'au 18 août chez les commerçants participants. Jusqu'à 15 $ de rabais. Seulement pour les abonnés au DashPass. Modalités : bit.ly/3OG9nSo 9 Valide jusqu'au 25 août chez les commerçants participants. Seulement pour les abonnés au DashPass. Modalités : bit.ly/3OG9nSo 10 Seulement pour les abonnés au DashPass qui ont passé plus de quatre commandes au cours des semaines 1 à 7. Modalités : bit.ly/3OG9nSo

À propos de DoorDash

DoorDash (NYSE: DASH) est une entreprise technologique qui met les consommateurs en contact avec leurs entreprises préférées dans 27 pays du monde. Fondée en 2013, DoorDash permet aux entreprises locales de répondre aux attentes des consommateurs en matière de facilité et de rapidité et de prospérer dans l'économie de commodité d'aujourd'hui. En créant l'infrastructure logistique de livraison pour les commerces locaux, DoorDash rapproche les collectivités, une porte à la fois.

SOURCE DoorDash

Communiqué envoyé le 6 juillet 2022 à 08:00 et diffusé par :