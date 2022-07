Le Programme de parts égales de Pizza Hut[MD] Canada célèbre le succès de sa première année, permettant à plus de 50 propriétaires de petites entreprises d'avoir accès à de la formation, des webinaires et du mentorat





Cinq propriétaires de petites entreprises méritoires ont reçu une bourse de 20?000 $ pour stimuler leur croissance

TORONTO, le 6 juill. 2022 /CNW/ - Pizza HutMD Canada célèbre la première année de son Programme de parts égales, qui a soutenu plus de 50 petites entreprises d'est en ouest du pays. En partenariat avec l'organisme Initiative for a Competitive Inner City (ICIC), le Programme de parts égales offre gratuitement de la formation, des webinaires et du mentorat à des petites entreprises fondées par des personnes handicapées ou issues d'une minorité, de l'immigration ou des Premières Nations partout au Canada. Cinq participants dignes de mérite ont reçu une bourse de 20?000 $ destinée à favoriser la vitalité et la croissance de leur entreprise.

«?Chez Pizza Hut, nous croyons que les chances sont faites pour être partagées, tout comme la pizza, affirme Tatiana Carrascal, présidente-directrice générale de Pizza Hut Canada. Nous avons eu l'idée de lancer le Programme de parts égales pour épauler les chefs de petites entreprises canadiennes et pour veiller à ce qu'ils accèdent à la formation, aux webinaires et aux autres ressources dont ils ont besoin pour réussir. Nous sommes ravis de soutenir les propriétaires d'entreprises issus de minorités afin de favoriser l'égalité dans le milieu des affaires au pays.?»

La première année du Programme de parts égales a accueilli plus de 50 propriétaires d'entreprise issus de minorités à travers le Canada. Dans le cadre de sa campagne 2022, Pizza Hut Canada est ravie de présenter les entrepreneurs qui se cachent derrière quatre petites entreprises prospères :

Asha Wheeldon, Kula Foods - Vancouver (Colombie-Britannique)

Kula Foods est un producteur d'aliments à base de plantes. Sa mission : fournir une alimentation afro-caribéenne à une clientèle curieuse ou friande d'aliments végétaux dans une communauté unie. Grâce à sa collaboration chaleureuse et à sa voix inspirante, l'équipe aide ses clients à se sentir nourris et autonomes.

«?L'accent que met le Programme de parts égales sur l'enseignement et le mentorat est quelque chose que n'offre aucun autre programme aux personnes autochtones, noires et de couleur à l'échelle nationale. Échanger avec d'autres entrepreneurs et apprendre de leurs histoires de réussite était incroyablement motivant.?»

Cassie et Christine, I'll Know it When I See ItMC - Vancouver (Colombie-Britannique)

Dirigée par un duo de femmes dynamiques, l'entreprise crée des articles de papier et des objets cadeaux on ne peut plus originaux. Parfois nostalgiques, souvent drôles et occasionnellement d'inspiration asiatique, leurs produits comprennent des cartes de voeux pour toutes occasions, de la papeterie, des autocollants, des aimants, des casse-tête, des étiquettes de vin et plus encore.

«?Participer au Programme de parts égales nous a aidées à penser de manière stratégique et à faire passer notre entreprise au niveau supérieur. Cela nous a permis d'interrompre l'inertie de nos activités commerciales quotidiennes pour réfléchir à ce que nous sommes et à ce que nous voulons.?»

Diséiye Thompson, DISÉIYE - Toronto (Ontario)

DISÉIYE est une marque de vêtements de soirée contemporains fabriqués sur commande. L'artiste d'origine nigériane Diséiye a lancé sa marque éponyme en 2016, et puise son inspiration en matière de design dans sa culture et ses diverses communautés, notamment celle des salles de bal, ainsi que dans sa vaste connaissance de l'histoire de la mode.

«?Ce que j'ai préféré du Programme de parts égales, c'est le mentorat inestimable. Le fait de pouvoir nouer des liens avec d'autres propriétaires d'entreprise aux expériences et aux horizons divers m'a aidée à mettre les choses en perspective par rapport à mon propre parcours.?»

Jean-Philippe Vézina, Jardins Lakou - Montréal (Québec)

Inspirée du jardin créole en Haïti, la ferme maraîchère Jardins Lakou a adopté un mode de production horticole bio-intensif. Elle est située à Dunham, au Québec, dans les Cantons-de-l'Est. Elle produit des légumes sains et frais issus des traditions culinaires antillaises et africaines, comme l'okra, la patate douce et des variétés d'aubergines.

«?Le Programme de parts égales a été une occasion formidable de développer mon réseau. Je travaille encore aujourd'hui avec les coachs professionnels. Le fait de pouvoir participer à des formations propres à mes objectifs d'affaires a été un atout considérable.?»

Affilié au programme Inner City Capital Connections (ICCC) d'ICIC, le Programme de parts égales de Pizza Hut est un mini-MBA gratuit de 40 heures qui conjugue formation, webinaires et accompagnement offerts par des professeurs d'université de renom et des experts locaux. Les propriétaires d'entreprise sont invités à des séances de formation en ligne et à des rendez-vous d'affaires individuels avec leur mentor pour discuter des défis immédiats auxquels leur entreprise est confrontée et pour les aider à les relever.

Les Canadiennes et Canadiens sont invités à proposer la candidature d'une ou d'un propriétaire de petite entreprise de leur réseau ou communauté en vue de la deuxième édition annuelle du Programme de parts égales, qui sera lancée à l'automne 2022. Les candidates et candidats doivent être issus de minorités. La date limite pour soumettre une candidature à la cohorte 2023 du Canada est le 5 août 2022. Pour en apprendre davantage et proposer une candidature, visitez le icic.org/urban-business-initiatives/inner-city-capital-connections/equal-slice-fr.

Pour en savoir plus sur Pizza Hut, le Programme de parts égales et les propriétaires de petites entreprises qui ont participé au Programme, visitez le PizzaHut.ca/PartsEgales.

