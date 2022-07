RevitaLash® Cosmetics lance le NOUVEAU revitalisant RevitaLash® Advanced Sensitive Eyelash, le premier sérum pour cils formulé spécifiquement pour les yeux sensibles





VENTURA, Calif., 6 juillet 2022 /CNW/ - RevitaLash® Cosmetics, un chef de file et un innovateur dans la catégorie des cils et des sourcils, ajoute à sa gamme primée de cosmétiques de conditionnement et de mise en valeur le revitalisant exclusif RevitaLash® Advanced Sensitive Eyelash formulé par des ophtalmologistes.

Le revitalisant RevitaLash® Advanced Sensitive Eyelash est une formule développée par des médecins qui rehausse les cils et qui vise à améliorer leur santé et leur beauté, spécialement conçue pour les personnes présentant une sensibilité accrue autour des yeux. Sa technologie exclusive d'encapsulation à libération prolongée est conçue pour être douce pour les yeux sensibles, permettant ainsi aux puissants peptides et aux plantes de protéger contre les cassures et la fragilité tout en améliorant la flexibilité et la brillance pour produire des cils audacieux, magnifiques et luxuriants, le tout avec moins d'irritation.

Ce produit unique en son genre est formulé avec la technologie Revitasome®, qui comprend un système de diffusion de liposomes à base de plantes conçus pour faciliter l'absorption stable et lente des ingrédients par les poils des cils. Cette formule unique contient également du Myristoyl Pentapeptide-17, un puissant peptide à cinq acides aminés et un antioxydant qui améliore l'apparence des cils et les protège contre les cassures et la fragilité. L'ajout de protéines de riz permet d'accroître la flexibilité et le volume, tandis que l'aloès aide à apaiser et à calmer la rétention d'humidité.

Selon une étude indépendante de huit semaines menée auprès de 161 participants, 98 % des utilisateurs ont constaté que leurs cils étaient plus sains et 96 % ont indiqué qu'ils étaient plus forts et plus nutritifs, tandis que 97 % d'entre eux n'ont pas ressenti de rougeurs et 93 % n'ont pas eu d'irritations, même si tous les participants à l'étude considéraient avoir les yeux sensibles.

« Nous sommes très heureux d'élargir notre gamme de revitalisants pour cils RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner, a déclaré Lori Jacobus, présidente et chef de la direction mondiale du Marketing de RevitaLash® Cosmetics. En tant qu'entreprise de cosmétiques dirigée par un médecin et fondée en tant que cadeau d'amour d'un mari à son épouse, nous sommes fiers de créer des produits qui permettront à tous d'améliorer la santé de leurs cils et de leurs sourcils, y compris ceux qui ont des cils vieillis prématurément à cause des médicaments, d'agresseurs environnementaux ou de services de cils professionnels, ce qui fait du revitalisant RevitaLash® Advanced Sensitive Eyelash le complément parfait de notre gamme de produits. »

Le revitalisant RevitaLash® Advanced Sensitive Eyelash se vend 105 $ pour 2,0 ml et il est maintenant disponible sur le marché intérieur dans certains spas, salons et grands magasins, ainsi que sur revitalash.com. Il sera disponible dans le monde entier le 1er août 2022.

À propos de RevitaLash® Cosmetics

RevitaLash® Cosmetics est une chef de file mondiale dans le développement de produits avancés d'embellissement des cils, des sourcils et des cheveux. Les produits de l'entreprise, qui a été créée en 2006, comprennent le soin revitalisant pour cils RevitaLash® Advanced et le soin revitalisant pour sourcils RevitaBrow® Advanced. Ils sont offerts dans les cabinets de médecins, les spas, les salons et les détaillants spécialisés dans 70 pays. Appuyant des initiatives sans but lucratif sur le cancer du sein, RevitaLash® Cosmetics fait don d'une partie de ses recettes à des initiatives de recherche et d'éducation, redonnant à la communauté du cancer du sein durant toute l'année, pas seulement en octobre. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site? www.revitalash.com . [Le RevitaLash® Advanced et le RevitaLash® Advanced Sensitive ne sont pas offerts en Californie]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1216896/RevitaLash_Cosmetics_Logo.jpg

SOURCE RevitaLash Cosmetics

Communiqué envoyé le 6 juillet 2022 à 07:39 et diffusé par :