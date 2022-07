Alithya remporte le prix Impact 2022 Finances et Opérations des applications commerciales de Microsoft Canada





MONTRÉAL, le 6 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya ») a annoncé que sa pratique Microsoft Dynamics a remporté le prix Impact Finances et opérations des applications commerciales 2022 de Microsoft Canada. Ces prix canadiens, décernés chaque année, récompensent les partenaires de Microsoft qui ont mis l'accent sur l'amélioration de la qualité de vie des Canadiens grâce à des initiatives de perfectionnement des compétences, à la prestation d'un excellent service à la clientèle et à l'adoption de la transformation numérique qui mettent à profit la technologie de Microsoft.

Citation de John Scandar , vice-président principal, Pratique Microsoft d'Alithya :

« L'offre de solutions Microsoft pouvant aider les entreprises canadiennes à réaliser la transformation numérique demeure l'une des principales stratégies d'Alithya. Ce prix prouve que cette stratégie rapporte. Nous continuerons d'offrir de la valeur aux entreprises canadiennes avec Microsoft Canada et offrirons des versions infonuagiques de Microsoft Dynamics 365, des Power Apps et d'autres technologies de Microsoft. »

Citation de Suzanne Gagliese , vice-présidente, Global Partner Solutions, Microsoft Canada :

« C'est avec grand plaisir que nous décernons à Alithya le prix Impact Finances et opérations des applications commerciales de cette année. Nos partenaires ont fait preuve d'excellence en matière d'innovation et ont su tirer parti des solutions de Microsoft pour permettre aux clients d'en faire plus. Nous sommes très fiers de la diversité de notre écosystème et nous avons hâte de célébrer les réalisations exceptionnelles de nos partenaires. »

Microsoft Canada a remis ces prix dans 32 catégories le 5 juillet 2022, en prévision de la conférence Inspire de Microsoft. Les entreprises gagnantes ont été sélectionnées en fonction du travail remarquable accompli pour leur clientèle et la collectivité.

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file nord-américain en stratégie et en transformation numérique. Fondée en 1992, l'entreprise compte sur 3 700 professionnels au Canada, aux États-Unis et à l'international. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les services applicatifs, les solutions d'entreprise infonuagiques, ainsi que les données et l'analytique.

Alithya est l'un des plus importants partenaires de Microsoft en Amérique du Nord, avec une pratique qui couvre Microsoft Dynamics 365, Azure, Power Apps, l'intelligence d'affaires et l'analytique avancée ainsi que les solutions numériques. Mettant l'accent sur les objectifs opérationnels et la transformation numérique dès le lancement, Alithya a livré des solutions Microsoft à des centaines de clients du secteur manufacturier, de la santé, des services professionnels et des services financiers.

