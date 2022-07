/R E P R I S E -- Les médias sont invités à l'avant-première de Lumières du Nord 2022 sur la colline du Parlement/





Patrimoine canadien offre une activité médiatique pour Lumières du Nord sur la colline du Parlement

OTTAWA, ON, le 5 juill. 2022 /CNW/ - Les médias sont invités à assister à l'avant-première du spectacle son et lumière « Lumières du Nord », sur la colline du Parlement, mercredi. Les journalistes qui souhaitent assister à l'activité sont priés de confirmer leur présence par courriel à [email protected] au plus tard à 16 h (HE), le mercredi 6 juillet 2022.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

DATE :

Le mercredi 6 juillet 2022

HEURE :

22 h (Il est recommandé d'arriver à 21 h 45 pour prendre place.)

LIEU :

Flamme du centenaire

Colline du Parlement

Ottawa, Ontario

