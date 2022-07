MARTINI® franchit une étape majeure en matière de durabilité





À l'issue de dizaines d'années d'efforts novateurs autour des pratiques durables, MARTINI, la plus grande marque italienne de vin pétillant et de vermouth au monde de l'entreprise familiale Bacardi, a franchi une étape majeure en matière de durabilité ? 100 % des vignobles fournissant l'ensemble du portefeuille MARTINI sont désormais certifiés durables.

Chaque goutte de moût de raisin utilisée dans la production du vermouth et des vins pétillants MARTINI, dont le MARTINI Fiero et la nouvelle gamme sans alcool MARTINI Aperitivo, a désormais pour origine des vignobles certifiés conformes à la norme fixée par Equalitas, la norme de durabilité la plus complète en matière de production de vins italiens.

La canne à sucre utilisée pour le rhum BACARDÍ® et les 10 ingrédients botaniques du BOMBAY SAPPHIRE® étant déjà approvisionnés à 100 % à partir de sources durables, cette nouvelle constitue une autre étape majeure en direction de l'objectif de Bacardi consistant à s'approvisionner pour 100 % de ses ingrédients clés auprès de fournisseurs certifiés durables d'ici 2025.

MARTINI, qui célébrera l'an prochain le 160e anniversaire de sa création, oeuvre depuis de nombreuses années en première ligne pour agir dans le respect de l'environnement. En 1987, L'Osservatorio MARTINI ? l'Observatoire MARTINI ? a été créé dans le nord de l'Italie en tant que centre dédié à la promotion de méthodes agricoles durables, dans un premier temps concernant ses vins, et plus récemment, les nombreux ingrédients botaniques utilisés dans la production de ses célèbres vermouths et de sa gamme apéritive sans alcool.

« De nombreuses années et un engagement intense sont nécessaires pour franchir une étape majeure comme celle-ci », a déclaré Beppe Musso, maître mélangeur MARTINI. « Depuis plusieurs générations, nous prenons soin de l'environnement, pour nos fournisseurs comme pour leurs communautés. Cette certification par Equalitas reconnaît la valeur de ces relations, ainsi que la valeur associée au fait de promouvoir des pratiques durables de manière novatrice. »

Stefano Stefanucci, directeur d'Equalitas, a déclaré : « L'ampleur de ce que MARTINI est parvenue à accomplir constitue une première dans le secteur des vins italiens. La certification Equalitas est un processus rigoureux qui ne peut être obtenue du jour au lendemain. C'est pourquoi l'obtention de cette certification par MARTINI pour 100 % de ses vignobles est si remarquable. »

Equalitas travaille uniquement avec des auditeurs tiers experts et profondément connaisseurs du secteur des vins, et la procédure de certification est réellement complète. Equalitas adhère à trois piliers de durabilité ? environnementale, éthique et économique ? et prend en considération tous les aspects, de l'empreinte carbone du vignoble à la consommation en eau, en passant par l'équité des conditions commerciales pour les exploitants agricoles, et les bonnes pratiques sociales telles que la formation et le bien-être.

Victoria Morris, vice-présidente mondiale de MARTINI, a ajouté : « Le soin que nous consacrons à l'approvisionnement de chaque ingrédient se retrouve dans la qualité et la saveur de chaque goutte de MARTINI. C'est vrai pour nos vermouths classiques comme pour nos vins pétillants, ainsi que pour notre toute dernière création, la fantastique gamme sans alcool MARTINI Aperitivo. Nous sommes prêts à célébrer avec élégance le 160e anniversaire de cette marque emblématique ! »

Pour en savoir plus sur les engagements de durabilité de Bacardi, et sur sa vision qui est de devenir l'entreprise mondiale de spiritueux la plus respectueuse de l'environnement, rendez-vous sur www.bacardilimited.com/good-spirited.

À propos de MARTINI

Comptant parmi les marques les plus emblématiques au monde, MARTINI® est le plus grand nom du secteur viticole italien, et se démarque comme un pourvoyeur des vins aromatisés et pétillants de la plus haute qualité. La saveur primée, vibrante, à la fois amère et douce de la gamme MARTINI est le fruit de mélanges secrets impliquant plus de 40 ingrédients botaniques en provenance des meilleurs sites au monde. Créée en 1863 à Turin, en Italie, la gamme MARTINI inclut aujourd'hui : MARTINI Fiero, MARTINI Riserva Speciale Rubino, Ambrato & Bitter, MARTINI Bianco, Rosato, Rosso & Extra Dry, MARTINI Non-Alcoholic Vibrante et Floreale, MARTINI Asti, Prosecco & Rosé Extra Dry. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.martini.com.

MARTINI ainsi que le logo « ball & bar » sont des marques déposées. MARTINI fait partie du portefeuille de Bacardi Limited, dont le siège social se situe à Hamilton, aux Bermudes. Le nom Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, dont Bacardi International Limited.

À propos de Bacardi

Bacardi Limited, la plus grande société non cotée de spiritueux au monde, produit et commercialise des spiritueux et des vins reconnus à l'échelle mondiale. Le portefeuille de marques de Bacardi Limited comprend plus de 200 marques et labels, dont le rhum BACARDÍ®, la vodka GREY GOOSE®, la tequila PATRÓN®, le whisky écossais blended DEWAR'S®, le gin BOMBAY SAPPHIRE®, le vermouth et les vins mousseux MARTINI®, la tequila 100 % agave bleu CAZADORES®, ainsi que d'autres grandes marques leaders et émergentes, notamment le whisky écossais WILLIAM LAWSON'S®, la liqueur à la fleur de sureau ST-GERMAIN®, et la vodka ERISTOFF®. Fondée il y a 160 ans à Santiago de Cuba, l'entreprise familiale Bacardi Limited emploie actuellement plus de 8 000 personnes, gère des installations de production dans 10 pays, et vend ses produits dans plus de 170 pays. Le nom Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, dont Bacardi International Limited. Visitez www.bacardilimited.com, ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn ou Instagram.

À propos d'Equalitas

Equalitas est une initiative créée en Italie dans un objectif de durabilité, promue par la Federdoc. La Federdoc est la Confédération italienne des consortiums bénévoles pour la protection des appellations des vins italiens. En 2015, la Federdoc a débuté plusieurs initiatives dans la chaîne de valeur des vins italiens, notamment la promotion d'une norme de durabilité certifiable principale pour les sociétés du secteur des vins. Equalitas (la société) revêt le statut de « standard owner », et émet la norme SOPD Equalitas, un ensemble d'exigences de bonnes pratiques et d'indicateurs de durabilité. À l'issue d'un audit effectué par des organismes de certification tiers, les vignobles peuvent obtenir la certification SOPD Equalitas. Rendez-vous sur www.equalitas.it.

