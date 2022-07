/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse du ministre de la Justice/





QUÉBEC, le 5 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et ministre de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant l'accompagnement des personnes victimes de violence sexuelle et violence conjugale. Il sera accompagné de la députée de la Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, pour l'occasion.

Consignes pour participer à l'activité médiatique

La conférence de presse se déroulera en présentiel seulement.

Les journalistes qui souhaitent participer à la conférence, veuillez svp confirmer votre présence auprès de Mme Élisabeth Gosselin à l'adresse suivante : [email protected].

Avis COVID-19 : Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants.

DATE : Le 6 juillet 2022



HEURE : 9 h



LIEU : Montmagny

* L'adresse précise de l'activité sera transmise par courriel aux journalistes qui auront confirmé leur présence.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Communiqué envoyé le 6 juillet 2022 à 06:30 et diffusé par :