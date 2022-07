Une décennie de transparence sur le marché de la titrisation européen : European DataWarehouse fête son 10e anniversaire





European DataWarehouse (EDW), le premier référentiel de titrisation de l'UE, créé en 2012 dans le cadre de l'ABS Loan-Level Initiative de la Banque centrale européenne, fête aujourd'hui son 10e anniversaire.

Au cours de sa première décennie de fonctionnement en tant qu'infrastructure de marché, EDW a renforcé sa position de premier référentiel de titrisation de l'UE grâce à son enregistrement auprès de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et de la Financial Conduct Authority (FCA).

Depuis 2012, EDW a non seulement permis la centralisation, la transparence et la normalisation des données européennes au niveau des prêts pour le marché de la titrisation, mais a également participé à de nombreuses consultations et initiatives réglementaires qui ont façonné les normes régissant la divulgation sur les marchés financiers de l'UE et du Royaume-Uni.

Tout en pensant à ces 10 ans de progrès, le Dr Christian Thun, PDG d'EDW déclare : « EDW est parvenu au succès grâce au travail acharné et au dévouement des membres de notre équipe ainsi qu'à l'optimisation continue de nos solutions de reporting visant à répondre aux besoins en constante évolution du marché. Je suis très fier de ce que nous avons accompli ces dix dernières années et je tiens à remercier tous ceux qui ont entamé avec nous cette voie du succès jusqu'à présent. »

Le président d'EDW, le professeur José Manuel González-Páramo poursuit : « Alors que nous célébrons cette étape importante, je suis encore plus enthousiaste quant aux nombreuses opportunités qui se présentent à nous et qui contribueront à l'avenir et à l'évolution du marché de la titrisation de l'UE. »

« Je parle au nom du marché en tant qu'actionnaire et fondateur d'EDW ayant collaboré étroitement avec la BCE afin de désigner EDW en 2012 en tant que référentiel central, et pour féliciter EDW pour son rôle dans le rétablissement d'un marché européen de la titrisation sécurisé », déclare Steve Gandy, ancien directeur général et responsable Private Debt Mobilisation, Notes & Structuring chez Santander Corporate & Investment Banking.

EDW est financé et détenu par 16 acteurs majeurs du marché, notamment des banques, des agences de notation et des organisations professionnelles. European DataWarehouse Limited a été créé en 2018, au Royaume-Uni et opère comme la filiale en propriété exclusive de European DataWarehouse GmbH, sa société mère.

À propos d'European DataWarehouse

European DataWarehouse (EDW) est un référentiel de titrisation désigné à la fois par l'Autorité européenne des marchés financiers et par la Financial Conduct Authority. EDW a été créé en 2012, en tant que premier référentiel de titrisation en Europe, pour permettre la collecte, la validation et la distribution de données normalisées sur les actifs sous-jacents des titrisations et des portefeuilles de prêts privés.

EDW stocke les données concernant les prêts et la documentation correspondante pour les investisseurs et les autres participants du marché. Avec son mode de fonctionnement comme une infrastructure de marché, EDW cherche à augmenter la transparence et à rétablir la confiance sur le marché des ABS. Grâce aux données d'EDW, les utilisateurs peuvent analyser les portefeuilles sous-jacents de manière plus efficace et comparer les portefeuilles sur une base systématique.

Pour les dernières mises à jour d'European DataWarehouse, suivez-nous sur LinkedIn ou consultez nos sites Web aux adresses www.eurodw.eu / www.eurodw.co.uk

