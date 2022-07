Minière O3 recoupe 2,3 g/t Au sur 14,8 mètres à l'extérieur des fosses proposées à Marban Ingénierie





TSXV : OIII | OTCQX : OIIIF - Minière O3

TORONTO, le 6 juill. 2022 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV: OIII) (OTCQX: OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a le plaisir de présenter une mise à jour de son programme de forage pleinement financé de 40 000 mètres sur son projet Marban à Val-d'Or, Québec (Canada) qui vise à convertir, étendre et découvrir de nouvelles ressources aurifères. La Société publie les résultats de sept sondages forés sur des cibles à proximité de minéralisation connue dans le secteur Marban Ingénierie et présente une mise à jour de ses plans d'exploration pour l'été et des activités en cours dans le secteur Marban Régional.

Points saillants des forages :

2,3 g/t Au sur 14,8 mètres dans le sondage O3MA-22-300 dans la zone Norlartic Extension

Confirmation que Norlartic Extension est un secteur à fort potentiel situé près de la surface, d'une superficie de 1,8 kilomètre par 300 mètres, formé d'au moins quatre zones parallèles immédiatement au nord du gisement Marban

1,4 g/t Au sur 16,4 mètres dans le sondage O3MA-22-279 dans la zone North-North, à 60 mètres à l'est de l'enveloppe de la fosse des ressources de 2022

Marban Ingénierie - Exploration en terrain connu

Un programme d'exploration de 40 000 mètres est en cours dans le secteur Marban Ingénierie avec quatre foreuses ciblant des secteurs à l'extérieur des fosses de ressources définies dans le cadre de la mise à jour de l'estimation des ressources minérales (« ERM ») (voir communiqué de presse du 1er mars 2022) dans le but d'augmenter l'étendue latérale de la minéralisation et d'accroître les ressources. Le programme de forage d'expansion cible en partie le secteur de Norlartic Extension, situé au nord du gisement Marban et au sud-est du gisement Norlartic. Ce secteur renferme un au'au moins quatre zones parallèles, dont trois correspondent à la continuité géologique de la zone Norlartic, formant un corridor de 300 mètres de large qui pourrait s'étendre sur une distance de 1,8 kilomètre. La campagne en cours a pour but de vérifier systématiquement, par forage, toute l'étendue latérale du corridor afin de définir de nouvelles zones de minéralisation économique près de la surface. Jusqu'à maintenant, 16 sondages ont effectivement recoupé de la minéralisation dans Norlartic Extension sur une étendue latérale de 650 mètres, au-delà des fosses de ressources de 2022, démontrant une continuité positive.

M. José Vizquerra, président et chef de la direction de Minière O3, a déclaré : « Notre programme d'exploration 2022 dans le secteur Marban Ingénierie continue de mettre en lumière le potentiel d'accroître les ressources près de la surface, particulièrement suivant la publication de notre estimation de ressources minérales récemment mise à jour. Les résultats publiés aujourd'hui confirment non seulement le fort potentiel d'augmenter l'étendue des fosses actuelles, mais aussi de bonifier le scénario de production future, d'améliorer les paramètres économiques du projet et de prolonger la durée de vie du projet. »

Tableau 1 : Intervalles minéralisés des sondages (seuls les intervalles supérieurs à 5 g/t Au * m sont rapportés)

Sondage

De (m) À (m) Intervalle (m) Au (g/t) Zone O3MA-21-249

127,2 127,7 0,5 13,1 Norlartic

Extension O3MA-21-249 et 134,5 137,3 2,8 1,8 O3MA-21-251

89,1 92,9 3,8 1,3 O3MA-22-298

218,5 220 1,5 4,2 O3MA-22-300

64,8 70,0 5,2 1,1 O3MA-22-300 et 76,4 91,2 14,8 2,3 O3MA-22-301

47,9 55,3 7,4 0,9 O3MA-22-301 et 236,5 242,5 6,0 2,0 O3MA-22-307

31,7 37,0 5,3 1,1 O3MA-22-279

103,3 119,7 16,4 1,4 North-North

Marban Régional - Exploration en terrain moins connu

Les travaux d'exploration en surface ont débuté dans le secteur Marban Régional à la suite des travaux de compilation en cours. Le programme estival comprendra des travaux d'échantillonnage en rainures, de cartographie et d'échantillonnage des sols (voir la figure 3) dans les secteurs les plus favorables identifiés grâce aux travaux de compilation antérieurs combinant les données gouvernementales disponibles, les rapports historiques d'évaluation des propriétés et les résultats de notre nouveau levé magnétique à haute résolution réalisé à l'aide d'un drone couvrant l'ensemble de la propriété. Le secteur Marban Régional couvre une superficie de 5 773 hectares et a fait l'objet de très peu de travaux d'exploration par les détenteurs antérieurs. La propriété englobe plusieurs indices historiques, notamment l'indice Audet où un échantillon en vrac de 3 615 tonnes à livré une teneur de 3,05 g/t Au (source : deChavigny, 1988., Rapport Synthèse campagne 1985-86, 86-87, 87-88, Projet Audet, canton Malartic, Mines de Métaux Abitibi Ltée). Cet indice est situé le long de la faille La Pause, soit la même faille qui abrite la mine historique Camflo située à environ 5 km au sud-est. Le secteur Marban Régional couvre aussi les extensions potentielles vers le nord-ouest des zones de cisaillement Marbenite et Norbenite, sur une distance de plus de 5 km, ainsi que la faille aurifère Parfouru qui borde les volcanites du Groupe de Blake River.

M. José Vizquerra, a commenté : « Nous sommes très heureux d'avoir débuté les travaux d'exploration dans le secteur Marban Régional du projet Marban. Cette vaste position de terrain sous-explorée offre un grand potentiel d'appréciation par l'exploration, avec la présence de plusieurs indices historiques, la promesse de nouvelles découvertes et amplement d'espace pour continuer d'accroître les ressources minérales. »

Figure 1 : Carte de la propriété Marban

Figure 2 : Carte de forage - Marban Ingénierie

Figure 3 : Carte géologique du secteur Marban Régional

Personnes qualifiées

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé, préparé et approuvé par M. Sébastien Vigneau (OGQ no 993), géologue principal, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

À propos de Minière O3

Faisant partie du groupe d'entreprises Osisko, Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise de l'équipe Osisko, chevronnée en construction minière, afin de mettre en exploitation ses gîtes de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (66 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV:OIII) et sur le marché OTC (OTCQX:OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse https://miniereo3.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

SOURCE O3 Mining Inc.

Communiqué envoyé le 6 juillet 2022 à 06:00 et diffusé par :