SURFORMA LANCE MONDIALEMENT LA PLAQUE BALISTIQUE





POUR PROTÉGER LES VIES DANS LES ENVIRONNEMENTS URBAINS PRÉSENTANT DES RISQUES CIVILS

PORTO, Portugal, 6 Juillet 2022 /PRNewswire/ -- Surforma a lancé sur le marché mondial CompactShield, une plaque balistique destinée à être utilisée dans des environnements urbains à risques civils, visant des marchés plus exigeants en matière de protection des personnes, notamment dans les pays des blocs régionaux tels que l'Amérique, l'Afrique et le Moyen-Orient.

La société du groupe Efanor - qui possède le groupe Sonae - affirme que la nouvelle solution est le résultat de 3 ans de recherche et de développement en partenariat avec Beyondcomposite, gagnant un grand avantage par rapport aux solutions existantes, essentiellement dans son applicabilité comme solution décorative, n'ayant donc pas besoin de deux composants : la protection balistique et le design de surface, en plus du poids, de la durabilité, du prix.

Avec une protection de niveau IIIA, III et IV, selon la norme NIJ 0108:01, le nouveau CompactShield balistique est principalement destiné aux secteurs de la construction (bâtiments publics, commissariats de police, banques, etc.) et du transport (véhicules blindés, barrières de conducteurs de bus, conteneurs d'expédition, etc.).

« Il s'agit d'une révolution technologique où, en plus de protéger les vies humaines, nous incorporons le facteur décoratif dans une solution unique, ce qui permet à son application d'avoir différents usages, notamment dans les secteurs du transport et de la construction », déclare Miguel Nogueira, PDG de Surforma.

L'entreprise a ainsi entamé un processus de repositionnement global de ses activités dans le domaine des stratifiés et des compacts, tant sur le plan structurel, avec l'introduction de nouvelles matières premières, que sur le plan technique, en investissant dans de nouvelles gammes aux performances améliorées.

« Grâce à notre nouvelle stratégie d'innovation et à notre nouveau portefeuille de produits, les ventes peuvent augmenter de 10 % au cours des cinq prochaines années, essentiellement grâce aux exportations, ce qui se traduira par une augmentation prévue de 7 millions d'euros de l'activité d'ici 2025 », déclare-t-il.

À PROPOS DE SURFORMA

Créée en 1959, la société est à l'origine du groupe Sonae, une multinationale portugaise présente dans 62 pays et qui gère un portefeuille diversifié d'entreprises dans les domaines de l'industrie, du commerce de détail, des services financiers, de la technologie, des centres commerciaux et des télécommunications. En 2021, le chiffre d'affaires du groupe a dépassé les 8 milliards d'euros.

Forte de plus de 60 ans d'innovation et de leadership dans le secteur, et dans le but de créer sa propre identité et d'occuper une position de premier plan dans la production et la distribution de stratifiés et de compacts, SURFORMA® a été créée en 2018 : une marque mondiale axée essentiellement sur les industries du meuble, de la construction et de la décoration. L'entreprise est présente dans plus de 30 pays, sur 5 continents.

