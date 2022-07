« Ruée vers les ressources naturelles » -La vidéo Sciences Echos d'Agnes Tomini pour Aix-Marseille School of Economics





MARSEILLE, France, 6 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Eau potable, pétrole, poissons... Nos ressources naturelles ne sont pas éternelles, pire certaines se dégradent dangereusement. Que peut apporter le point de vue économique à ce problème ?

Une ressource naturelle peut être renouvelable (eau, forêts, poissons...) ou non renouvelable (pétrole, gaz, minerais...) selon s'il existe ou non un processus naturel permettant de la reconstituer. Cette distinction soulève deux types de questions qui intéressent les économistes : quand se termine l'exploitation d'une ressource non renouvelable ? À quel rythme exploiter une ressource renouvelable pour ne pas l'épuiser ?

Entre la situation optimale où une ressource naturelle est préservée dans le temps et les décisions privées des individus qui mènent parfois à la surexploitation, la science économique permet d'étudier les choix et enjeux autours de ces biens un peu particuliers que sont les biens communs !

L'économiste Agnes Tomini propose d'expliquer pourquoi et comment l'économie s'intéresse aux ressources naturelles : https://youtu.be/q743GzxEVLA

Agnes Tomini est chargée de recherche au CNRS affiliée au laboratoire AMSE. Sa recherche, essentiellement théorique, s'articule autour de la gestion des ressources naturelles, plus spécifiquement des ressources renouvelables telles que l'eau souterraine et les ressources halieutiques.

La science économique accessible !

Les vidéos Sciences Echos visent à faire découvrir la diversité des domaines des sciences économiques. Situées au carrefour entre sciences et société, elles sont l'élargissement d'une initiative d'Aix-Marseille School of Economics, qui propose des conférences à destination de lycéens en partenariat avec le Rectorat d'Aix-Marseille et la Bibliothèque de l'Alcazar. En combinant la parole de chercheurs en économie et les illustrations d'Esther Loubradou, ces vidéos s'adressent aux personnes souhaitant découvrir le raisonnement économique.

A propos d'Aix-Marseille School of Economics

Aix-Marseille School of Economics (AMSE) est un projet d'excellence regroupant un centre de recherche (UMR 7316), une école d'économie (Bac+3 à Bac+5 et programme doctoral) et un département de diffusion de la connaissance scientifique. AMSE est un projet original et innovant centré sur les questions fondamentales de nos sociétés. Le rapprochement de la recherche et de l'enseignement permet de former une nouvelle génération d'économistes capables d'appréhender les transformations d'un monde en crise et de mettre leurs connaissances au service des citoyens et des décideurs. Les tutelles d'AMSE sont Aix-Marseille Université (AMU), le CNRS, l'EHESS et Centrale Marseille.

Plus d'informations : www.amse-aixmarseille.fr

Contacts: [email protected], [email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1853299/AMSE_Logo.jpg

Video: https://www.youtube.com/watch?v=q743GzxEVLA

Communiqué envoyé le 6 juillet 2022 à 05:00 et diffusé par :