VISEO RÉALISE L'ACQUISITION DE WARP POUR ÉTENDRE SON OFFRE DE SERVICES NUMÉRIQUES AU JAPON





VISEO, entreprise technologique mondiale spécialisée dans les services de transformation numérique, et Warp Japan (Warp), une agence numérique spécialisée dans l'aide aux marques japonaises et internationales dans leur stratégie numérique, ont annoncé leur rapprochement pour accroître leur portée au Japon.

Cette acquisition permet à VISEO d'accélérer sa portée en s'appuyant sur les capacités éprouvées de Warp dans le domaine des services numériques. Elle fournit des services de marketing numérique, de création de contenu, d'installation interactive, de conception et de développement pour les sites web, mobiles et de e-commerce. D'autre part, VISEO fournit des conseils de bout en bout pour les services informatiques, allant du développement d'applications, de l'intégration de systèmes aux solutions numériques, et saisit les opportunités dans tous les secteurs. Les synergies créées renforceront les capacités de VISEO au Japon et dans toute la région Asie-Pacifique et Japon.

Nao Sato, PDG de Warp, déclare : "Nous sommes enthousiasmés par la stratégie de VISEO et son projet de développer ses capacités de transformation et d'optimisation numériques dans la région Asie-Pacifique et au Japon. Rejoindre VISEO présente une opportunité stratégique pour nous de conduire l'accélération des solutions numériques à travers une variété d'industries."

Avec la présence mondiale de VISEO et un ancrage fort de 20 ans dans la société de conseil en informatique, VISEO soutient les entreprises qui doivent se réinventer en profitant des opportunités technologiques les rendant plus efficaces.

"Nous sommes ravis de l'arrivée de Warp Japan dans la famille VISEO. Cette acquisition contribue à accélérer notre expansion au Japon. Elle apporte également une plus grande valeur ajoutée à nos clients de la région Asie-Pacifique-Japon en créant un écosystème d'innovation pour les acteurs technologiques, afin d'augmenter notre portefeuille de services et de donner à nos clients un accès à l'agilité et à l'innovation dans toute la région", déclare Olivier Dhonte, Président du groupe VISEO.

Plus d'informations sur https://www.warpjapan.com/ et https://www.viseo.com

A propos Warp Japan

Warp Japan est une agence numérique boutique basée à Tokyo, spécialisée dans la stratégie numérique des marques japonaises et internationales. Avec une équipe d'experts internes internationaux et compétents, passionnés par les nouvelles technologies et désireux de créer le contenu numérique parfait pour ses clients. Warp Japan a aidé d'innombrables marques internationales à s'engager auprès de leur public cible en humanisant la façon dont elles se présentent et dont elles s'adressent à leurs consommateurs.

A propos VISEO

VISEO est une ESN, Entreprise de services du numérique, qui utilise la technologie comme un puissant levier de transformation et d'innovation pour aider ses clients à tirer parti des opportunités du numérique, adresser les nouveaux usages et affronter la concurrence d'acteurs qui changent les règles du jeu.

Avec 2500 collaborateurs intervenant sur 5 continents, VISEO concilie agilité et complémentarité de ses savoir-faire pour faire du numérique un réel levier de compétitivité et de performance.

