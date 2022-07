Le fonds hypothécaire américain Romspen est disponible en dollars canadiens et admissible dans les régimes enregistrés





La Société d'investissement Romspen, une importante institution non bancaire offrant des solutions de prêts hypothécaires commerciaux au Canada et aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau fonds nourricier en dollars canadiens pour son fonds principal de prêts hypothécaires américains. La fiducie de placement hypothécaire américain de Romspen permettra aux investisseurs canadiens qualifiés d'accéder au portefeuille de prêts hypothécaires commerciaux américains du fonds principal. Le nouveau fonds est également conçu pour constituer un placement admissible dans des régimes enregistrés.

« Notre décision de lancer ce qui constitue essentiellement la version en dollars canadiens de notre fonds nourricier existant en dollars américains est due à la demande croissante des investisseurs canadiens à la recherche de rendements nets non volatils offerts par notre fonds principal américain », explique Derek Jenkin, associé directeur de Romspen.

Le fonds principal américain de Romspen détient un portefeuille diversifié de prêts hypothécaires commerciaux et produit depuis cinq ans des rendements réguliers pour les investisseurs à la recherche de revenus. Pour un aperçu du fonds nourricier en dollars américains de Romspen, veuillez cliquer ici.

L'année 2022 s'est déroulée dans un contexte d'incertitude économique, et de plus en plus d'investisseurs recherchent des « sphères de sécurité » comme celles que Romspen a toujours offertes pour les aider à traverser cette période difficile », explique M. Jenkin. « Les fonds de Romspen ne dépendent pas de l'effet de levier pour augmenter les rendements. Tous nos prêts hypothécaires sont soigneusement souscrits pour garantir une marge de sécurité, et sont bien diversifiés entre les régions, les sous-marchés et les catégories de biens immobiliers ».

La mission de Romspen consiste à fournir des rendements réguliers tout en protégeant le capital des investisseurs. Au cours des dix dernières années, son fonds phare, le fonds d'investissement de prêts hypothécaires de Romspen, a offert aux investisseurs un rendement net annualisé moyen de 7,6 %.

Caractéristiques de la nouvelle fiducie de placement hypothécaire américain de Romspen :

Fonds nourricier du fonds principal américain, qui est principalement investi dans des prêts hypothécaires de premier rang à court et moyen terme (généralement de 6 mois à 2 ans) aux États-Unis dans diverses catégories de biens immobiliers, notamment industriels, résidentiels, de copropriété, hôteliers, de bureau et de commerces de détail.

Le fonds principal américain a dégagé des rendements nets annualisés de 8 % à 10 %, depuis sa création en août 2017 jusqu'en juin 2022.

Disponible pour les investisseurs canadiens avertis

Libellé en dollars canadiens

Structuré pour être admissible dans la plupart des régimes enregistrés, notamment les REER et les CELI.

Couverture pour se protéger des fluctuations du CAD/USD

Destiné à offrir aux investisseurs des distributions mensuelles en espèces, avec la possibilité de réinvestir des distributions.

Le nouveau fonds sera disponible auprès de certains conseillers en placement ou en contactant Romspen au 416-966-1100 ou à l'adresse suivante [email protected].

À propos de Romspen Investment Corporation : Romspen est l'une des plus importantes sociétés privées canadiennes de placement hypothécaire, avec près de 3 milliards de dollars d'actifs sous gestion en Amérique du Nord. Au cours de ses 57 ans d'existence, Romspen a investi plus de 10 milliards de dollars dans plus de 700 prêts hypothécaires, tout en créant et en offrant constamment de la valeur aux investisseurs et aux emprunteurs. Les investisseurs des fonds Romspen comprennent des particuliers très fortunés, des fondations, des fonds de dotation, des régimes de retraite et d'autres institutions.

Ce communiqué de presse est uniquement destiné à des fins d'information. Il ne constitue pas un conseil en matière d'investissement ou de produit financier et n'est pas destiné à servir de base pour prendre une décision en matière d'investissement. Ce communiqué de presse n'est pas, ni ne constitue, une offre de vente, ou la sollicitation, l'invitation ou la recommandation d'achat de titres dans un territoire quelconque. Une offre de parts du fonds décrit dans le présent communiqué ne sera faite qu'en vertu de sa notice d'offre et s'adressera uniquement aux investisseurs qui se qualifient en vertu de certaines exemptions des exigences de prospectus en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Romspen mettra à diposition des exemplaires de la notice d'offre qu'il conviendra d'examiner attentivement avant de prendre une décision d'achat. Les résultats enregistrés dans le passé ne garantissent pas les résultats futurs.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations ou des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Étant donné que les déclarations et informations prospectives portent sur des événements et des conditions futurs, elles comportent, de par leur nature, des risques et des incertitudes inhérents. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de risques. Les déclarations et informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont valables à la date de sa publication et Romspen ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ou à réviser les déclarations ou informations prospectives incluses, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 juillet 2022 à 01:40 et diffusé par :