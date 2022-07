Rubix reçoit un investissement de 100 millions de dollars de LDA Capital





Rubix Blockchain Pte Ltd (Rubix) annonce avoir reçu un investissement de 100 millions de dollars de LDA Capital Ltd pour renforcer ses opérations mondiales, soutenir la transition vers le Web3, et élargir sa communauté de blockchain verte.

"Rubix change la donne pour les transactions internationales. C'est précisément le type de disrupteur innovant avec lequel nous voulons collaborer", déclare Warren P. Baker III, associé directeur chez LDA Capital. "La chaîne de blocs Rubix se démarque par son cadre de travail cryptographique respectueux de l'environnement et s'appuie sur la technologie Web3 pour relever certains des principaux défis auxquels la société est confrontée aujourd'hui. Il ne s'agit pas simplement d'une monnaie, c'est une véritable transformation dans la façon dont les transactions en ligne sont traitées."

Cet investissement permettra à Rubix d'optimiser la croissance dans l'écosystème Web3, en renforçant les opportunités d'éducation, le développement politique, et la transition Web2 et Web3, pour permettre aux partenaires de construire des applications variées sur la plateforme, y compris celles qui traitent des thèmes sociaux et environnementaux. Les fonds seront également utilisés pour augmenter les opérations internes, y compris le recrutement de talents du monde entier pour soutenir l'extension de l'écosystème Rubix.

"Nous sommes ravis de ce partenariat et que LDA Capital reconnaisse la valeur de la blockchain pour construire la communauté et renforcer l'innovation au fur et à mesure que l'internet évolue", déclare KC Reddy, fondateur et architecte principal, Rubix. "Rubix est avant tout une communauté. Cet investissement nous permettra de développer cette communauté et de consolider notre blockchain verte en tant que plateforme partagée sur laquelle les partenaires peuvent concevoir des solutions en tout genre. Notre architecture unique rend le Web 3 et même le Web 5 accessibles pour toute personne se tournant vers la décentralisation."

La Rubix Proofchain comble les lacunes des protocoles blockchain traditionnels dans l'optique d'une chaîne rentable, fiable, accessible et verte de toutes les transactions mondiales. Rubix utilise la "Proof-of-Pledge" pour traiter les transactions, une alternative propre aux méthodes Proof-of-Work (PoW), intensive en minage, ou Proof-of-Stake (PoS), trop peu fiable. L'architecture Proof-of-Pledge permet à chaque transaction d'atteindre sa destination, sans les processus onéreux et énergivores qui accablent les autres systèmes.

À propos de Rubix Blockchain Pte Ltd: Rubix est un protocole blockchain Layer 1 pour les transferts et transactions de données de pair à pair. Avec des opérations à Singapour, en Inde, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis et aux États-Unis, Rubix est un protocole de scalabilité web sans frais de transaction et avec des coûts d'infrastructure minimes et une sécurité et une confidentialité élevées. Avec moins de 1 kWh par transaction, Rubix présente une des consommations énergétiques les plus faibles de tous les réseaux informatiques. Le logiciel Rubix est téléchargeable gratuitement sur tout ordinateur ou machine virtuelle. La communauté Rubix compte plus de 12 500 validateurs. https://rubix.net/

À propos de LDA Capital: LDA Capital est un groupe d'investissement alternatif mondial doté d'un savoir-faire en transactions transfrontalières dans le monde entier. Notre équipe a consacré sa carrière à des opportunités internationales et transfrontalières, ayant collectivement exécuté plus de 250 transactions sur les marchés intermédiaires publics et privés dans 43 pays, pour une valeur totale de plus de 11 milliards USD. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.ldacap.com; pour toute demande de renseignements, veuillez contacter [email protected]

