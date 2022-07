L'International Space University s'associe à Metavisionaries pour apporter les sciences spatiales au métaverse





À l'occasion de sa 34ème édition de son programme d'études spatiales (SSP) annuel, l'International Space University (ISU) entrera dans le « métaverse » pour la première fois de son histoire, en collaboration avec le mouvement Metavisionaries, à bord de « Metaship » son vaisseau spatial métaverse, pour une conférence sur place de cette technologie révolutionnaire, intitulée « Comment le corps humain fonctionne dans l'environnement unique de l'espace ».

L'évènement sera dirigé par Tara Ruttley, Directrice des Sciences chez Metavisionaires (ancienne scientifique en chef associée à la NASA), et James Green, coprésident principal de l'ISU, et ancien scientifique en chef de la NASA. Les prestigieux scientifiques guideront les participants dans le cadre d'une série d'activités pratiques à Técnico Superior Técnico, au Portugal, où se déroule le SSP.

Metavisionaries est une entreprise qui vise à fournir l'accès à l'économie spatiale et les technologies de pointe pour démocratiser l'accès à l'éducation et offrir des opportunités d'apprentissage globales, interdisciplinaires et immersives aux apprenants du monde entier.

Ceci marque le début d'un partenariat qui réunira des éducateurs, des scientifiques et des experts du secteur et consiste à offrir des programmes interdisciplinaires et préparer les étudiants à l'avenir du travail, étroitement aligné avec la philosophie du programme d'études spatiales. Le SSP est un programme intensif de deux mois organisé chaque année. Il offre aux participants une expérience de développement professionnel unique et complète, englobant tous les aspects des programmes spatiaux et des entreprises.

Wasim Ahmed, PDG de Metavisionaries, a expliqué que la pandémie avait accéléré le taux d'adoption de la technologie dans le secteur de l'éducation. Le Web 3.0 et le métaverse pavent désormais la voie à une réinvention de l'éducation. En ce sens, le partenariat avec l'ISU démontre la détermination de l'université à jouer un rôle pionnier pour façonner et permettre la transformation et préparer les générations futures à l'avenir du travail.

Cette activité immersive permettra à l'ISU d'entrer dans le monde du métaverse et d'offrir un apprentissage d'une manière que les participants n'ont jamais expérimentée auparavant. De plus, très bientôt, ISU et Metavisionaries partageront plus de détails sur l'adhésion au Collège de commerce et d'économie de l'Université du Qatar pour lancer un défi mondial de l'espace de durabilité des entreprises lié à la Coupe du Monde de la FIFA.

Voir ISU dans Metaverse le 5 juillet 2022 à 11h00 am heure locale Lisbonne, Portugal : https://youtu.be/KtJCZN-5Ll0

Pour consulter le forfait parrainage : https://drive.google.com/file/d/1JsFLK0BtNaaEWdUnGLZIfOKFeNC-5s-z/view?usp=drivesdk

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

*Source: AETOSWire

Communiqué envoyé le 6 juillet 2022 à 01:25 et diffusé par :