Lancement du lave-linge CHiQ en France





La gamme complète d'appareils électroménagers CHiQ est désormais disponible sur le marché européen

PARIS, 6 juillet 2022 /PRNewswire/ -- En juin 2022, le lave-linge à moteur inverseur ultra-fin CHiQ avec grand tambour est devenu disponible en France via Amazon et d'autres canaux de commerce électronique grand public. Le lancement du lave-linge complète la disponibilité de l'ensemble de la gamme d'appareils électroménagers CHiQ en Europe.

La chambre du lave-linge CHiQ, d'une profondeur de 487 mm, permet un gain de place grâce à son corps ultra-mince. L'unité est facile à installer et, grâce à son design fin et élégant, elle s'intègre parfaitement à n'importe quel décor et peut être placée pratiquement n'importe où dans la maison.

Le diamètre intérieur du tambour, qui est de 530 mm, offre beaucoup de place pour le lavage. Sa puissante force de lavage augmente considérablement la quantité de vêtements pouvant être traités en un seul cycle, répondant ainsi aux besoins des familles nombreuses qui peuvent avoir besoin de laver de nombreux vêtements en même temps. Le moteur à inverseur de la machine assure un cycle de nettoyage doux et silencieux. Le tambour intérieur intègre la roue à gouttes d'eau unique et la technologie de soudage sans cordon de soudure pour éviter d'endommager les fibres des vêtements.

Le lavage et la commande intelligents à une touche éliminent le processus compliqué de prise de décision lors de la préparation d'une charge à laver. Une large gamme de fonctions intelligentes comprend, entre autres, le pesage automatique de la charge et le réglage du niveau et de la température de l'eau. Avec 15 cycles de lavage au choix, y compris le lavage rapide de 15 minutes, en combinaison avec le nettoyage du tambour à haute température, les utilisateurs bénéficient d'un maximum de commodité. La gamme de fonctionnalités est le résultat des efforts des développeurs de CHiQ pour rechercher et comprendre en profondeur les besoins des utilisateurs.

Grâce à son équipe de recherche et développement spécialisée et à son parc industriel de 180 000 mètres carrés consacré aux lave-linge intelligents, CHiQ prévoit de poursuivre sa progression vers des équipements basés sur des onduleurs, intelligents, silencieux, économes en énergie et en eau, afin d'en faire profiter un plus grand nombre de consommateurs. En 2018, CHiQ a fait des investissements importants pour établir ce parc industriel, le parc est équipé d'équipements de production automatisés de première classe et de pointe dans l'industrie, ainsi que de lignes de production intelligentes de haute efficacité et de haute qualité, assurant une excellente qualité et un artisanat exquis dans la production des machines à laver de la marque.

Les lave-linge CHiQ seront également disponibles dans d'autres pays européens à une date ultérieure. CHiQ est déjà présent dans plus de 10 pays et sa gamme de produits est disponible sur une trentaine de plateformes de commerce électronique sur le continent. Les catégories de produits vendus sur le marché se diversifient : outre les téléviseurs, les réfrigérateurs et les climatiseurs, l'entreprise a ajouté les écrans, les climatiseurs mobiles, les batteries et les balais. Le lancement réussi du lave-linge en France complète la disponibilité de l'ensemble de la gamme d'appareils électroménagers CHiQ sur le marché européen, renforçant ainsi la compétitivité de la marque.

La disponibilité de l'ensemble de la gamme de produits en Europe aidera CHiQ à maximiser la valeur pour l'utilisateur, car l'entreprise continue d'améliorer les solutions de maison intelligente et de répondre aux besoins personnalisés des consommateurs avec de meilleurs produits et services.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1852726/20220704093420.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1852727/20220704093638.jpg

Communiqué envoyé le 5 juillet 2022 à 23:15 et diffusé par :